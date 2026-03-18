Жінку з дитиною не пускали в басейн без довідки: суд зобов’язав фітнес-клуб виплатити майже 100 тисяч гривень

Суд визнав вимогу довідки незаконною, зобов’язав відкрити доступ до басейну та стягнув пеню за тривале ненадання послуги.

Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу визнав незаконною вимогу фітнес-клубу щодо обов’язкового надання медичної довідки для відвідування басейну. Суд також зобов’язав мережу забезпечити доступ клієнтці та її дитині без такого документа і стягнув з компанії майже 100 тис. грн пені за ненадання послуги.

Обставини справи №211/13886/25

Позивачка придбала у серпні 2025 року абонементи до фітнес-клубу в Кривому Розі для себе та сина на загальну суму 19 992 грн. Умовами передбачалося, зокрема, користування басейном.

Втім уже з 1 жовтня 2025 року доступ до басейну їм обмежили — адміністрація вимагала медичну довідку про відсутність протипоказань. Без такого документа відвідування стало неможливим.

Позивачка вказувала, що:

жоден нормативний акт не зобов’язує надавати довідку для басейну;

про відповідну вимогу вона не була належним чином поінформована при укладенні договору;

клуб пропонував оформити довідку на місці за 450 грн, не маючи ліцензії на медичну практику.

Після безрезультатних звернень до клубу вона подала позов про захист прав споживачів.

Позиція суду

Суд встановив, що між сторонами існує договір про надання спортивно-оздоровчих послуг. Водночас відповідач не довів, що позивачка була належно ознайомлена з «клубними правилами», які передбачають обов’язковість медичної довідки.

Ключовим аргументом стало те, що законодавство України не містить вимоги щодо обов’язкового медогляду або довідки для відвідування басейнів, Міністерство охорони здоров’я не затверджувало відповідної форми довідки чи порядку її видачі, отже, така вимога є безпідставною.

Суд також кваліфікував подібні умови як потенційно несправедливі відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», оскільки вони створюють дисбаланс прав сторін і можуть нав’язувати обов’язки, з якими споживач фактично не був ознайомлений.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов і постановив:

визнати незаконною вимогу про надання медичної довідки;

зобов’язати клуб надати позивачці та її дитині доступ до басейну без довідки;

продовжити строк дії абонементів на період фактичного ненадання послуги.

Крім того, суд стягнув із ТОВ:

96 561,36 грн пені за прострочення надання послуги (з 01.10.2025 по 10.03.2026);

1 000 грн моральної шкоди (заявлені 5 000 грн зменшено з огляду на принципи розумності і справедливості);

228 грн поштових витрат;

1 211,20 грн судового збору.

В інших вимогах, зокрема щодо більшого розміру моральної шкоди, суд відмовив.

