Женщину с ребенком не пускали в бассейн без справки: суд обязал фитнес-клуб выплатить почти 100 тысяч гривен

Суд признал требование справки незаконным, обязал открыть доступ к бассейну и взыскал пеню за длительное непредоставление услуги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Долгинцевский районный суд города Кривого Рога признал незаконным требование фитнес-клуба о обязательном предоставлении медицинской справки для посещения бассейна. Суд также обязал сеть обеспечить доступ клиентке и ее ребенку без такого документа и взыскал с компании почти 100 тыс. грн пени за ненадание услуги.

Обстоятельства дела №211/13886/25

Истец приобрела в августе 2025 года абонементы в фитнес-клуб в Кривом Роге для себя и сына на общую сумму 19 992 грн. Условиями предусматривалось, в частности, пользование бассейном.

Однако уже с 1 октября 2025 года доступ к бассейну им ограничили — администрация требовала медицинскую справку об отсутствии противопоказаний. Без такого документа посещение стало невозможным.

Истец указывала, что:

ни один нормативный акт не обязывает предоставлять справку для бассейна;

о соответствующем требовании она не была надлежащим образом проинформирована при заключении договора;

клуб предлагал оформить справку на месте за 450 грн, не имея лицензии на медицинскую практику.

После безрезультатных обращений в клуб она подала иск о защите прав потребителей.

Позиция суда

Суд установил, что между сторонами существует договор о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг. В то же время ответчик не доказал, что истец была надлежащим образом ознакомлена с «клубными правилами», которые предусматривают обязательность медицинской справки.

Ключевым аргументом стало то, что законодательство Украины не содержит требования относительно обязательного медосмотра или справки для посещения бассейнов, Министерство здравоохранения не утверждало соответствующей формы справки или порядка ее выдачи, следовательно, такое требование является безосновательным.

Суд также квалифицировал подобные условия как потенциально несправедливые в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей», поскольку они создают дисбаланс прав сторон и могут навязывать обязанности, с которыми потребитель фактически не был ознакомлен.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск и постановил:

признать незаконным требование о предоставлении медицинской справки;

обязать клуб предоставить истцу и ее ребенку доступ к бассейну без справки;

продлить срок действия абонементов на период фактического не предоставления услуги.

Кроме того, суд взыскал с ООО:

96 561,36 грн пени за просрочку предоставления услуги (с 01.10.2025 по 10.03.2026);

1 000 грн морального вреда (заявленные 5 000 грн уменьшены с учетом принципов разумности и справедливости);

228 грн почтовых расходов;

1 211,20 грн судебного сбора.

В остальных требованиях, в частности относительно большего размера морального вреда, суд отказал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.