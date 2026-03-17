У Києві водій на BMW проігнорував сигнал світлофору і попався патрульним: відео
22:18, 17 березня 2026
Водій BMW проїхав на червоне світло та потрапив на штраф.
У Києві патрульні притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР. Інцидент стався під час патрулювання в Печерському районі.
За словами поліції, патрульні помітили автомобіль BMW, керманич якого проїхав на заборонний сигнал світлофора.
Відтак, інспектори зупинили авто та винесли на водія постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.
Що означають сигнали світлофора:
- зелений дозволяє рух;
- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;
- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.
