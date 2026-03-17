В Киеве водитель на BMW проигнорировал сигнал светофора и попался патрульным: видео

22:18, 17 марта 2026
Водитель BMW проехал на красный свет и попал на штраф.
В Киеве водитель на BMW проигнорировал сигнал светофора и попался патрульным: видео
В Киеве патрульные привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД. Инцидент произошел во время патрулирования в Печерском районе.

По словам полиции, патрульные заметили автомобиль BMW, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате инспекторы остановили авто и вынесли на водителя постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет — 510 гривен.

Что означают сигналы светофора:

  • зеленый разрешает движение;
  • желтый запрещает движение и предупреждает о следующей смене сигналов;
  • красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

