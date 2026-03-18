Комітет розгляне законопроєкт про повноважність місцевих рад в умовах воєнного стану

Депутати вирішують як працювати місцевим радам в умовах відсутності виборів.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розгляне законопроєкт про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану № 14405 від 27.01.2026.

Згідно з ним у разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів місцевих рад територіальних громад, у яких місцеві вибори 2020 року відбулись за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, входить не менше як половина депутатів від загального складу ради, така рада вважається повноважною.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу сільської, селищної, міської ради входить менше половини депутатів від загального складу ради в межах територій таких територіальних громад, утворюються військові адміністрації населених пунктів.

Сесія ради у територіальних громадах, у яких місцеві вибори 2020 року відбулись за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від складу ради.

Положення частини четвертої, п’ятої статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не застосовуються до депутатів місцевих рад, яких мобілізовано.

В зазначеній нормі йдеться те що депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, а також про те що, у разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Положення абзацу другого частини першої, частини четвертої статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» можуть не застосовуватись за рішенням відповідної місцевої ради з огляду на важливість дотримання безпекових факторів. У цьому випадку спосіб та форма звітування, спосіб та форма оприлюднення звітів депутатів місцевої ради визначається рішенням такої місцевої ради. Мова йде про звіти депутата перед виборцями.

Стаття 10 законопроєкту надає можливість припинити повноваження сільського, селищного, міського голови достроково за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від складу ради.

Свою ініціативу автори законопроєкту пояснюють тим, що в умовах воєнного стану серед іншого забороняється проведення виборів органів місцевого самоврядування. Таким чином, потенційно не повинна відбутись втрата мандатів депутатів місцевих рад, які обирались за пропорційною виборчою системою відносної більшості, адже у цьому випадку буде застосовано заміщення вакантних мандатів наступними кандидатами у партійних списках.

Але у разі дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч виникає потенційна загроза: зменшення складу рад, відсутність кворуму пленарних засідань та засідань постійних комісій.

Оскільки робота депутата місцевої ради не обмежується лише роботою в раді, важливо також адаптувати роботу депутата у виборчому окрузі до нових викликів та реалій.

З огляду на зазначене, є потреба пошуків нових шляхів забезпечення кворуму пленарних засідань місцевих рад, адаптації роботи депутата у виборчому окрузі (робота з виборцями, звітування тощо), упередження зменшення загального складу місцевих рад.

Автор: Тарас Лученко

