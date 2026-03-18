Комитет рассмотрит законопроект о полномочности местных советов в условиях военного положения

Депутаты решают, как работать местным советам в условиях отсутствия выборов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит законопроект об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения № 14405 от 27.01.2026.

Согласно ему, в случае досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов местных советов территориальных громад, в которых местные выборы 2020 года состоялись по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, если в состав входит не менее половины депутатов от общего состава совета, такой совет считается полномочным.

В случае досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов, вследствие чего в состав сельского, поселкового, городского совета входит менее половины депутатов от общего состава совета в пределах территорий таких территориальных громад, создаются военные администрации населенных пунктов.

Сессия совета в территориальных громадах, в которых местные выборы 2020 года состоялись по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, является полномочной, если в ее пленарном заседании принимает участие более половины депутатов от состава совета.

Положения части четвертой, пятой статьи 49 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» не применяются к депутатам местных советов, которые мобилизованы.

В указанной норме речь идет о том, что депутат обязан принимать участие в работе сессий совета, заседаний постоянной и других комиссий совета, в состав которых он избран, а также о том, что в случае пропуска депутатом в течение года более половины пленарных заседаний совета или заседаний постоянной комиссии, невыполнения им без уважительных причин решений и поручений совета и его органов соответствующий совет может обратиться к избирателям с предложением об отзыве такого депутата в установленном законом порядке.

Положения абзаца второго части первой, части четвертой статьи 16 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» могут не применяться по решению соответствующего местного совета с учетом важности соблюдения факторов безопасности. В этом случае способ и форма отчетности, способ и форма обнародования отчетов депутатов местного совета определяется решением такого местного совета. Речь идет об отчетах депутата перед избирателями.

Статья 10 законопроекта предоставляет возможность досрочно прекратить полномочия сельского, поселкового, городского головы по решению соответствующего совета, принятому путем тайного голосования не менее чем двумя третями голосов депутатов от состава совета.

Свою инициативу авторы законопроекта объясняют тем, что в условиях военного положения, среди прочего, запрещается проведение выборов органов местного самоуправления. Таким образом, потенциально не должна произойти утрата мандатов депутатов местных советов, которые избирались по пропорциональной избирательной системе относительного большинства, поскольку в этом случае будет применено замещение вакантных мандатов следующими кандидатами в партийных списках.

Однако в случае досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов территориальных громад с численностью избирателей до 10 тысяч возникает потенциальная угроза: уменьшение состава советов, отсутствие кворума пленарных заседаний и заседаний постоянных комиссий.

Поскольку работа депутата местного совета не ограничивается только работой в совете, важно также адаптировать работу депутата в избирательном округе к новым вызовам и реалиям.

Учитывая изложенное, существует необходимость поиска новых путей обеспечения кворума пленарных заседаний местных советов, адаптации работы депутата в избирательном округе (работа с избирателями, отчетность и т.п.), предотвращения уменьшения общего состава местных советов.

Автор: Тарас Лученко

