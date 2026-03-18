Руслан Кравченко повідомив, що Україна та Латвія викрили шахрайську схему на 300 тисяч євро

11:47, 18 березня 2026
Україна та Латвія провели міжнародну кібероперація «Scammer».
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у межах спільної слідчої групи (JIT) України та Латвії під час міжнародної кібероперації «Scammer», що проходить за підтримки Європолу та Євроюсту, викрито двох українців, причетних до роботи шахрайського кол-центру.

«Зловмисники телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували їх вкладати кошти у нібито вигідні інвестиції. Після цього отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб», - заявив він.

Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Сума збитків перевищує 300 тисяч євро.

Учасники схеми − 25-річна жінка та 24-річний чоловік. Вони підшуковували так званих «дропів», відкривали на їхні імена рахунки у європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки.

Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців учасників групи викрито за місцем проживання.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 КК Латвії (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Наразі встановлюються інші причетні особи.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Комітет розгляне законопроєкт про повноважність місцевих рад в умовах воєнного стану

Депутати вирішують як працювати місцевим радам в умовах відсутності виборів.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

«Lexus» під арештом: апеляція у Харкові вирішила спір щодо автомобіля між родичами

Чи впливає обізнаність покупця про відчуження авто на законність купівлі.

