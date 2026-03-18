Руслан Кравченко повідомив, що Україна та Латвія викрили шахрайську схему на 300 тисяч євро

Україна та Латвія провели міжнародну кібероперація «Scammer».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у межах спільної слідчої групи (JIT) України та Латвії під час міжнародної кібероперації «Scammer», що проходить за підтримки Європолу та Євроюсту, викрито двох українців, причетних до роботи шахрайського кол-центру.

«Зловмисники телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували їх вкладати кошти у нібито вигідні інвестиції. Після цього отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб», - заявив він.

Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Сума збитків перевищує 300 тисяч євро.

Учасники схеми − 25-річна жінка та 24-річний чоловік. Вони підшуковували так званих «дропів», відкривали на їхні імена рахунки у європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки.

Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців учасників групи викрито за місцем проживання.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 КК Латвії (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Наразі встановлюються інші причетні особи.

