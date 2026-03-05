Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Кабінет Міністрів України Постановою від 4 березня 2026 р. № 285 затвердив Порядок виплати матеріальної допомоги особам, звільненим із строкової військової служби в Україні.

Порядок визначає механізм виплати особам, звільненим із строкової військової служби, матеріальної допомоги за рахунок коштів державного бюджету.

Цей вид допомоги спрямований на полегшення періоду адаптації до цивільного життя та забезпечення фінансової стабільності після звільнення зі строкової служби. Порядок, що регламентує виплату такої допомоги, визначає чіткі правила щодо отримання коштів, їх розміру, необхідних документів і термінів виплати.

Виплата матеріальної допомоги особам, звільненим із строкової військової служби, здійснюється у розмірі:

середньої заробітної плати (доходу) на дату звільнення у зв’язку з призовом на строкову військову службу, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленого на день призову на строкову військову службу (для осіб, які до призову працювали на підприємствах, в установах, організаціях);

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленого на день призову на строкову військову службу (для осіб, які до призову не працювали).

Виплата матеріальної допомоги здійснюється Пенсійним фондом України протягом одного місяця з дня взяття на військовий облік за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання особи, звільненої із строкової військової служби.

Таким чином, державою передбачено гарантований мінімальний рівень допомоги, навіть якщо колишній військовослужбовець не мав офіційного доходу до призову.

Для осіб, які працювали до призову, розмір матеріальної допомоги визначається на основі середньої заробітної плати, яку обчислює Пенсійний фонд України. Для цього використовуються дані з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Розрахунок здійснюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.

У випадку, якщо реєстр не містить повної інформації для розрахунку, особа має право надати довідку з місця роботи, на підставі якої Пенсійний фонд визначає середню заробітну плату. Це забезпечує індивідуальний підхід до обчислення матеріальної допомоги, враховуючи фактичний дохід колишнього військовослужбовця.

Для отримання матеріальної допомоги колишній військовослужбовець повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем взяття на військовий облік. ТЦК протягом 10 днів з моменту взяття особи на облік надсилає до Пенсійного фонду заявку на виплату допомоги.

До заявки додаються такі документи:

Відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб або копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи.

Заява на перерахування допомоги на рахунок у банку, уповноваженому для здійснення виплат пенсій та соціальних допомог.

Якщо Пенсійний фонд не має достатніх даних для розрахунку середньої заробітної плати, особу повідомляють через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду. У такому випадку довідку про середню заробітну плату можна надати особисто або через електронний кабінет.

Відповідальність за контроль за виплатами та ефективне використання бюджетних коштів покладено на Пенсійний фонд України та відповідні територіальні центри. Звіти про використання коштів складаються у встановленому законодавством порядку, що забезпечує прозорість та підзвітність державних органів.

Автор: Тарас Лученко

