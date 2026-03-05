  1. В Україні

У Раді прокоментували девальвацію гривні та дали прогноз курсу долара

17:01, 5 березня 2026
У бюджетному прогнозі курс долара до 44,7 грн у 2026 році.
Фото: медіа
Девальвація нацвалюти є прогнозованим явищем і частково пов’язане із сезонними факторами, а також із економічною ситуацією в умовах війни. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, девальвація національної валюти зумовлена також тим, що імпорт перевищує експорт, а також впливом міжнародних факторів, зокрема подій на Близькому Сході.

Гетманцев звернув увагу, що долар останнім часом зміцнився не лише щодо гривні, а й щодо інших основних світових валют, зокрема євро, японської ієни та швейцарського франка.

«Національний банк не бачить особливих ризиків у цьому питанні. Минулого року ми повернулися до 8% (грудень до грудня) і рухаємося далі, щоб забезпечити в державі цінову стабільність. У регулятора – достатньо професійна команда, яка тримає руку на пульсі», – наголосив голова Комітету, зауваживши, що питання інфляції та повернення її до цільового показника – це виключно мандат Національного банку», — зазначив він.

За словами Гетманцева, коливання валютного курсу на початку року є звичним явищем, яке спостерігається майже щороку через збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі.

Окрім того, зараз до цього додалося загострення ситуації на Близькому Сході, що призвело до ситуативного зміцнення попиту на долар як активу «тихої гавані», пояснив він.

Водночас у державному документі середньострокового бюджетного планування — Бюджетній декларації — передбачено ризик девальвації курсу національної валюти: у середньому на 2026 рік обмінний курс, спрогнозований Мінекономіки, становить:

  • 44,7 грн за долар у 2026 році,
  • 45,2 грн за долар у 2027 році,
  • 45,6 грн за долар у 2028 році.

За словами Гетманцева, українська економіка переживає складні виклики, зокрема в аграрному секторі через замінування та окупацію частини територій, а також у промисловості через воєнні дії та логістичні обмеження.

Наразі, за словами голови Комітету, немає підстав «для гучних заголовків щодо курсу національної валюти».

Україна війна курс долара

