В Раде прокомментировали девальвацию гривны и дали прогноз курса доллара

В бюджетном прогнозе курс доллара составляет до 44,7 грн в 2026 году.

Девальвация нацвалюты является прогнозируемым явлением и частично связана с сезонными факторами, а также с экономической ситуацией в условиях войны. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, девальвация национальной валюты обусловлена также тем, что импорт превышает экспорт, а также влиянием международных факторов, в частности событий на Ближнем Востоке.

Гетманцев обратил внимание, что доллар в последнее время укрепился не только по отношению к гривне, но и по отношению к другим основным мировым валютам, в частности евро, японской иене и швейцарскому франку.

«Национальный банк не видит особых рисков в этом вопросе. В прошлом году мы вернулись к 8% (декабрь к декабрю) и движемся дальше, чтобы обеспечить в государстве ценовую стабильность. У регулятора — достаточно профессиональная команда, которая держит руку на пульсе», — подчеркнул глава Комитета, отметив, что вопрос инфляции и возвращения ее к целевому показателю — это исключительно мандат Национального банка», — отметил он.

По словам Гетманцева, колебания валютного курса в начале года являются обычным явлением, которое наблюдается почти каждый год из-за увеличения дефицита внешней торговли.

Кроме того, сейчас к этому добавилось обострение ситуации на Ближнем Востоке, что привело к ситуативному усилению спроса на доллар как актив «тихой гавани», пояснил он.

В то же время в государственном документе среднесрочного бюджетного планирования — Бюджетной декларации — предусмотрен риск девальвации курса национальной валюты: в среднем на 2026 год обменный курс, спрогнозированный Минэкономики, составляет:

44,7 грн за доллар в 2026 году,

45,2 грн за доллар в 2027 году,

45,6 грн за доллар в 2028 году.

По словам Гетманцева, украинская экономика переживает сложные вызовы, в частности в аграрном секторе из-за заминирования и оккупации части территорий, а также в промышленности из-за военных действий и логистических ограничений.

На данный момент, по словам главы Комитета, нет оснований «для громких заголовков относительно курса национальной валюты».

