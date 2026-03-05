Как правильно сообщать работникам о начисленной зарплате: разъяснение Гоструда

Работодатель должен вести точный учет работы, проделанной работником, а также в установленном порядке осуществлять бухгалтерский учет расходов на оплату труда.

Гоструда напоминает, как и когда сообщать работникам о начислении заработной платы.

Указывается, что размер оплаты труда работников устанавливается в трудовом договоре. О размерах начисленной заработной платы работника обычно сообщает бухгалтерия предприятия. К примеру, бухгалтер по заработной плате.

Специалист пояснила, что уведомление работодателем работника о заработной плате должно производиться при каждой выплате зарплаты. При этом при выплате аванса работодатель должен сообщать только саму сумму аванса.

Как правило, на предприятии работнику при выплате заработной платы предоставляется расчетное письмо о данных по суммам, относящимся к выплате и вычетам из них.

Согласно статье 110 Кодекса законов о труде, при каждой выплате заработной платы работодатель должен сообщить работнику о таких данных, относящихся к периоду, за который производится оплата труда:

общая сумма заработной платы с расшифровкой по видам выплат;

размеры и основания отчислений из заработной платы;

сумма заработной платы, относящейся к выплате.

