Изменение ФИО или места жительства – украинцы имеют 30 дней, чтобы сообщить ГНС об изменении персональных данных

Граждане, которые изменили личные данные – фамилию, имя, отчество, место жительства или другие сведения, – обязаны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

В ведомстве отметили, что обновить данные быстро и без очередей можно через «Электронный кабинет плательщика».

Для подачи заявления онлайн необходимы следующие документы:

Граждане Украины: паспорт-книжечка или ID-карта.

Дети до 14 лет: свидетельство о рождении.

Иностранцы: вид на жительство или постоянное проживание в Украине в форме ID-карты.

Пошаговый алгоритм в «Электронном кабинете»

Вход и создание заявления

- Выберите режим «ЭК для граждан».

- Выберите пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФО (5ДР)».

Заполнение данных

- Укажите ваш РНОКПП и актуальные личные данные.

- Если изменено ФИО, обязательно укажите предыдущие данные.

- Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе проживания. Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено специальное поле для внесения данных согласно справке о постановке на учет ВПЛ.

Документы

- Укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).

Выбор Центра обслуживания плательщиков (ЦОП)

- Выберите удобный ЦОП для получения готовой карточки налогоплательщика.

Приложения к заявлению

Предоставление сканированных копий документов в формате PDF или изображений является обязательным:

Паспорт-книжечка: все заполненные страницы (1–6) и регистрация.

ID-карта: обе стороны и выписка о месте жительства.

Изменение ФИО: свидетельство о браке, расторжении брака или об изменении имени.

Несовершеннолетние лица (до 14 лет): свидетельство о рождении ребенка, документ одного из родителей (усыновителя или опекуна), выписка о месте жительства, документ об изменении ФИО ребенка (при наличии).

Финальный этап

После заполнения заявления нажмите «Сохранить», подпишите документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправьте в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.

