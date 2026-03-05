  1. В Украине

Изменение ФИО или места жительства – украинцы имеют 30 дней, чтобы сообщить ГНС об изменении персональных данных

17:42, 5 марта 2026
Подать заявление онлайн можно, загрузив необходимые документы в PDF или изображениях через «Электронный кабинет».
Фото: dp.tax.gov.ua
Граждане, которые изменили личные данные – фамилию, имя, отчество, место жительства или другие сведения, – обязаны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

В ведомстве отметили, что обновить данные быстро и без очередей можно через «Электронный кабинет плательщика».

Для подачи заявления онлайн необходимы следующие документы:

  • Граждане Украины: паспорт-книжечка или ID-карта.
  • Дети до 14 лет: свидетельство о рождении.
  • Иностранцы: вид на жительство или постоянное проживание в Украине в форме ID-карты.

Пошаговый алгоритм в «Электронном кабинете»

  1. Вход и создание заявления

-    Выберите режим «ЭК для граждан».

-    Выберите пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФО (5ДР)».

  1. Заполнение данных

-    Укажите ваш РНОКПП и актуальные личные данные.

-    Если изменено ФИО, обязательно укажите предыдущие данные.

-    Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе проживания. Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено специальное поле для внесения данных согласно справке о постановке на учет ВПЛ.

  1. Документы

-    Укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).

  1. Выбор Центра обслуживания плательщиков (ЦОП)

-    Выберите удобный ЦОП для получения готовой карточки налогоплательщика.

Приложения к заявлению

Предоставление сканированных копий документов в формате PDF или изображений является обязательным:

  • Паспорт-книжечка: все заполненные страницы (1–6) и регистрация.
  • ID-карта: обе стороны и выписка о месте жительства.
  • Изменение ФИО: свидетельство о браке, расторжении брака или об изменении имени.
  • Несовершеннолетние лица (до 14 лет): свидетельство о рождении ребенка, документ одного из родителей (усыновителя или опекуна), выписка о месте жительства, документ об изменении ФИО ребенка (при наличии).

Финальный этап

После заполнения заявления нажмите «Сохранить», подпишите документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправьте в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.

налоговая документы ГНС налоги

