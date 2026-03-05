Изменение ФИО или места жительства – украинцы имеют 30 дней, чтобы сообщить ГНС об изменении персональных данных
Граждане, которые изменили личные данные – фамилию, имя, отчество, место жительства или другие сведения, – обязаны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
В ведомстве отметили, что обновить данные быстро и без очередей можно через «Электронный кабинет плательщика».
Для подачи заявления онлайн необходимы следующие документы:
- Граждане Украины: паспорт-книжечка или ID-карта.
- Дети до 14 лет: свидетельство о рождении.
- Иностранцы: вид на жительство или постоянное проживание в Украине в форме ID-карты.
Пошаговый алгоритм в «Электронном кабинете»
- Вход и создание заявления
- Выберите режим «ЭК для граждан».
- Выберите пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФО (5ДР)».
- Заполнение данных
- Укажите ваш РНОКПП и актуальные личные данные.
- Если изменено ФИО, обязательно укажите предыдущие данные.
- Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе проживания. Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено специальное поле для внесения данных согласно справке о постановке на учет ВПЛ.
- Документы
- Укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).
- Выбор Центра обслуживания плательщиков (ЦОП)
- Выберите удобный ЦОП для получения готовой карточки налогоплательщика.
Приложения к заявлению
Предоставление сканированных копий документов в формате PDF или изображений является обязательным:
- Паспорт-книжечка: все заполненные страницы (1–6) и регистрация.
- ID-карта: обе стороны и выписка о месте жительства.
- Изменение ФИО: свидетельство о браке, расторжении брака или об изменении имени.
- Несовершеннолетние лица (до 14 лет): свидетельство о рождении ребенка, документ одного из родителей (усыновителя или опекуна), выписка о месте жительства, документ об изменении ФИО ребенка (при наличии).
Финальный этап
После заполнения заявления нажмите «Сохранить», подпишите документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправьте в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.
