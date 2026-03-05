Пенсионный фонд может получить данные о пересечении границы для назначения субсидий, льгот и выплат

Правительство предлагает предоставить Пенсионному фонду доступ к данным пограничников для назначения социальных выплат.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15055 о внесении изменений в статью 19 Закона «О Государственной пограничной службе Украины». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Документ предусматривает предоставление Пенсионному фонду доступа к интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системе, которая содержит данные о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу.

Законопроектом предлагается расширить полномочия Государственной пограничной службы, возложив на нее обязанность предоставлять центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере пенсионного обеспечения и учета лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, необходимые сведения о пересечении границы.

Речь идет, в частности, об информации о гражданах, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали либо выезжали на временно оккупированные территории через контрольные пункты въезда-выезда.

Такие данные должны использоваться для реализации полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, а также при назначении субсидий, льгот, социальной помощи и других государственных выплат.

