Индексация пенсии в марте — названы минимальные размеры выплат

В марте повышение пенсий осуществляется на коэффициент 1,121.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, что правительство 25 февраля приняло постановление № 236 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году», которое определяет порядок проведения индексации с 1 марта 2026 года. Повышение пенсий и страховых выплат, согласно принятому документу, осуществляется на коэффициент 1,121.

Индексация касается почти всех пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых до 31 декабря 2025 года, соответственно на лиц, которым пенсия была назначена в текущем году, она не распространяется. Коэффициенты индексации пенсий, назначенных в период с 2021 по 2025 годы, установлены в размере от 1,061 до 1,024 соответственно.

Так, проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», минимальные размеры пенсий по инвалидности, определенные абзацами вторым и третьим ч.1 ст. 22 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и ч. 3 ст. 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», надбавки за особые заслуги борцам за независимость Украины в ХХ веке, определенные абзацем 2 ч.1 ст. 5 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

Минимальная пенсия в марте

Указанным постановлением предусмотрены дополнительные гарантии минимальных пенсионных выплат, назначенных по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а именно:

у лиц в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют не менее 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, размер пенсии не может быть меньше 4 213 гривен;

тем, кому исполнилось 80 лет и имеют не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин — 4 213 гривен;

в возрасте от 70 до 80 лет, при наличии 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин — 4 050 гривен;

тем, кому не исполнилось 70 лет и кто имеет 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также у лиц с инвалидностью I группы — 3 725 гривен;

у других категорий пенсионеров, которые не работают (независимо от возраста и закона, в соответствии с которым назначена пенсия), размер пенсионной выплаты и ежемесячной государственной адресной помощи не может быть ниже 3 406 грн.

Проиндексированы минимальные размеры пенсий по инвалидности, наступившей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:

III группа — 6813,08 грн;

II группа — 8838,60 грн;

I группа — 11048,25 грн.

Увеличены минимальные размеры пенсионной выплаты участникам боевых действий и инвалидам войны:

УБД — 6197 грн;

III группа инвалидности — 10625 грн;

II группа инвалидности — 15494 грн;

I группа инвалидности — 18885 грн.

Вместе с тем повышение выплаты в связи с индексацией получат пенсионеры силовых ведомств, бывшие государственные служащие и работники органов местного самоуправления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.