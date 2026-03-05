Зарплаты учителей и врачей «экстренки» выросли — Юлия Свириденко назвала новые цифры

Средняя зарплата врачей экстренной медицинской помощи превысила 37 тысяч гривен.

В Украине продолжается повышение зарплат в сфере образования и медицины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после рабочей встречи с Президентом Владимиром Зеленским, руководством Верховной Рады и представителями парламентского большинства.

По словам главы правительства, одним из ключевых направлений социальной политики остается повышение доходов работников бюджетной сферы.

В частности, для педагогических работников с начала года оплата труда выросла на 30%. Также сохранены ежемесячные доплаты в размере 2000 грн для учителей по всей стране, а для педагогов в прифронтовых регионах — 4000 грн. Следующий этап повышения выплат для работников образования запланирован на сентябрь.

В правительстве также сообщили о росте зарплат в медицинской сфере. Средняя зарплата врачей экстренной медицинской помощи превысила 37 тысяч гривен.

Кроме этого, Кабмин выделил 500 млн грн на повышение оплаты труда медиков, которые работают в районах боевых действий.

Во время совещания также обсудили другие социальные программы. В частности, с 1 марта произошла индексация пенсий и страховых выплат на 12,1%, которая охватила миллионы украинцев.

Отдельное внимание уделили поддержке семей с детьми. В частности, действуют повышенные выплаты при рождении ребенка — 50 тысяч гривен. Также работают программы помощи в связи с беременностью и родами, поддержки ухода за ребенком до одного года и программа «єЯсла» для родителей, которые возвращаются к работе.

