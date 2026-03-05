Трамп считает, что Путин якобы готов к мирному соглашению, и призвал Зеленского «взяться за дело»

Президент США заявил, что Владимир Зеленский «должен взяться за дело и заключить сделку».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин якобы готов прекратить войну с Украиной. Поэтому, по его словам, Президент Владимир Зеленский «должен заключить соглашение». Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Politico.

«Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку», — заявил он.

Трамп отметил, что, по его мнению, Путин готов к этому. «Я думаю, что Путин готов заключить сделку», — сказал американский президент.

На вопрос журналистов о том, в чем именно заключается препятствие для мирного соглашения со стороны Украины, Трамп не стал уточнять детали. Однако он снова заявил, что, по его мнению, президент Украины якобы недостаточно демонстрирует готовность к переговорам.

«Невозможно представить, что именно он является препятствием. У вас нет сильных карт. Сейчас у него их еще меньше», — сказал Трамп.

