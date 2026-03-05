  1. В Украине

В Киевской области гражданина Польши подозревают в продаже гуманитарных дронов

19:53, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным следствия, мужчина подделывал документы и реализовывал помощь посторонним лицам.
В Киевской области гражданина Польши подозревают в продаже гуманитарных дронов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

О подозрении сообщили гражданину Республики Польша в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Об этом рассказали в Киевской областной прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По версии следствия, иностранец подделывал акты приема-передачи гуманитарной помощи. В документах он указывал недостоверные данные о якобы передаче имущества воинской части Вооруженных Сил Украины и передавал эти бумаги руководителю одного из благотворительных фондов.

На самом деле, как установило следствие, полученную гуманитарную помощь подозреваемый продавал посторонним лицам, получая прибыль.

Мужчину задержали во время очередной продажи партии беспилотных летательных аппаратов, которые поступили через благотворительный фонд в качестве гуманитарной помощи. Задержание произошло в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время ему официально сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Польша Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса

Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]