В Киевской области гражданина Польши подозревают в продаже гуманитарных дронов

По данным следствия, мужчина подделывал документы и реализовывал помощь посторонним лицам.

О подозрении сообщили гражданину Республики Польша в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Об этом рассказали в Киевской областной прокуратуре.

По версии следствия, иностранец подделывал акты приема-передачи гуманитарной помощи. В документах он указывал недостоверные данные о якобы передаче имущества воинской части Вооруженных Сил Украины и передавал эти бумаги руководителю одного из благотворительных фондов.

На самом деле, как установило следствие, полученную гуманитарную помощь подозреваемый продавал посторонним лицам, получая прибыль.

Мужчину задержали во время очередной продажи партии беспилотных летательных аппаратов, которые поступили через благотворительный фонд в качестве гуманитарной помощи. Задержание произошло в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время ему официально сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

