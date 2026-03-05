Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 марта 2026 года Высший совет правосудия рассмотрел сообщения судей Харьковского окружного административного суда Панова Николая Николаевича, Супруна Юрия Александровича о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия.

Из сообщений судей следует, что в производстве судьи Юрия Супруна находилось административное дело по иску к Главному управлению Национальной полиции в Харьковской области о признании действий противоправными. В то же время в производстве судьи Николая Панова также находится дело по иску того же лица к Главному управлению Национальной полиции с аналогичными требованиями.

По словам судей, 27 ноября 2025 года в Харьковский окружной административный суд поступило заявление, подписанное участковым сотрудником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. В письме, адресованном судье Николаю Панову, указывалось, что дело, находящееся на рассмотрении судьи, является важным для автора обращения, поскольку от его результата зависит его должность. Кроме того, в заявлении содержались утверждения о якобы приобретении акций ПАО «Укрнафта» на сумму 80 тысяч гривен и оформлении их на судью, а также о перечислении средств на счет супруги судьи в качестве благодарности за помощь в деле. В письме также отмечалось, что возможные препятствия со стороны Государственного бюро расследований не возникнут из-за наличия у участкового знакомых в этом органе. В подтверждение изложенных обстоятельств судьи приложили к своим сообщениям копию конверта.

Во исполнение требований части четвертой статьи 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судьи обратились с сообщениями о вмешательстве в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора с просьбой принять предусмотренные законодательством меры реагирования. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыты уголовные производства по части второй статьи 376 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время расследование продолжается.

В то же время, Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в письме от 24 декабря 2025 года сообщил, что правоохранитель, от имени которого поступило письмо в суд, проходит службу в подразделении департамента на должности оперуполномоченного. К письму также приложены письменные объяснения правоохранителя, в которых он указал, что не направлял никаких писем в адрес судей, а также не имеет личного знакомства с ними. Правоохранитель сообщил, что в ходе его предыдущей профессиональной деятельности он принимал участие в рассмотрении уголовного производства, где фигурировал истец по делам, рассматриваемым судьями.

В Высшем совете правосудия отметили, что в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» ВРП принимает меры для обеспечения независимости судей и авторитета правосудия. ВРП принял решение обратиться в Офис Генерального прокурора для предоставления информации о ходе расследования уголовного производства, внесенного 8 декабря 2025 года в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины по фактам, изложенным судьями.

За предложение докладчика проголосовали 15 членов ВСП, против – 0. Решение принято.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.