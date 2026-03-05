  1. В Украине

СБУ предотвратила теракт в Донецкой области – агентку РФ задержали возле ТЦК, когда она ждала дрон с взрывчаткой

16:20, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене.
СБУ предотвратила теракт в Донецкой области – агентку РФ задержали возле ТЦК, когда она ждала дрон с взрывчаткой
Фото: СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Контрразведка СБУ сообщила о предотвращении теракта на объектах Сил обороны Украины. В Донецкой области задержали женщину, которую подозревают в подготовке подрыва прифронтового здания территориального центра комплектования.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным СБУ, подозреваемая должна была заложить самодельное взрывное устройство в мусорный контейнер у входа в режимное учреждение. По замыслу, взрыв планировали осуществить дистанционно в час пик.

В момент детонации женщина собиралась выехать из области на собственном автомобиле и направиться в сторону западной границы, чтобы покинуть страну через третьи государства.

Правоохранители задержали ее, когда она прибыла на место встречи с российским беспилотником, который должен был доставить взрывчатку. У задержанной изъяли самодельное устройство мощностью почти 2 кг в тротиловом эквиваленте с металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и мобильный телефон для дистанционной активации.

По информации СБУ, подозреваемая — жительница Николаевки Краматорского района, которую, по версии следствия, завербовали российские спецслужбы. Она попала в поле зрения оккупантов из-за сообщений в телеграм-чатах с поддержкой полной оккупации региона. Также, как утверждают в СБУ, женщина предлагала использовать ее жилье как скрытую базу для диверсионно-разведывательных групп.

Во время обысков изъят смартфон, с помощью которого она координировала действия с представителем российских спецслужб.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Также решается вопрос о дополнительной квалификации действий по фактам подготовки к теракту.

Подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

СБУ россия Украина Донецк война ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса

Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

В изменениях в сфере ВЭД не определили перечень реестров и порядок доступа БЭБ

Комитет поддержал доработку законодательных изменений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]