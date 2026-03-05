СБУ предотвратила теракт в Донецкой области – агентку РФ задержали возле ТЦК, когда она ждала дрон с взрывчаткой

Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене.

Фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Контрразведка СБУ сообщила о предотвращении теракта на объектах Сил обороны Украины. В Донецкой области задержали женщину, которую подозревают в подготовке подрыва прифронтового здания территориального центра комплектования.

По данным СБУ, подозреваемая должна была заложить самодельное взрывное устройство в мусорный контейнер у входа в режимное учреждение. По замыслу, взрыв планировали осуществить дистанционно в час пик.

В момент детонации женщина собиралась выехать из области на собственном автомобиле и направиться в сторону западной границы, чтобы покинуть страну через третьи государства.

Правоохранители задержали ее, когда она прибыла на место встречи с российским беспилотником, который должен был доставить взрывчатку. У задержанной изъяли самодельное устройство мощностью почти 2 кг в тротиловом эквиваленте с металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и мобильный телефон для дистанционной активации.

По информации СБУ, подозреваемая — жительница Николаевки Краматорского района, которую, по версии следствия, завербовали российские спецслужбы. Она попала в поле зрения оккупантов из-за сообщений в телеграм-чатах с поддержкой полной оккупации региона. Также, как утверждают в СБУ, женщина предлагала использовать ее жилье как скрытую базу для диверсионно-разведывательных групп.

Во время обысков изъят смартфон, с помощью которого она координировала действия с представителем российских спецслужб.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Также решается вопрос о дополнительной квалификации действий по фактам подготовки к теракту.

Подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.