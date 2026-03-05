Стало известно, когда начнутся и сколько будут длиться весенние каникулы в школах Киева

Весенние каникулы в школах Киева продлятся одну неделю.

Весенние каникулы в столичных учреждениях общего среднего образования в этом году начнутся 23 марта и будут длиться одну неделю в соответствии с рекомендованной структурой учебного 2025/2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в январе школы уже имели вынужденные двухнедельные каникулы согласно распоряжению Кабинета Министров Украины. Тогда рассматривалась возможность компенсировать этот период за счет весенних каникул. В то же время городские власти учли позицию образовательного сообщества.

«Решение о сохранении весенних каникул — это согласованная позиция всей образовательной команды города. Когда в феврале возобновляли образовательный процесс после вынужденных каникул, этот вопрос обсуждали с образовательным сообществом столицы, в частности с Ассоциацией директоров школ Киева. После сложной зимы детям и педагогам важно иметь время для отдыха, чтобы восстановить силы перед завершением учебного года», — отметил Валентин Мондриевский.

После окончания каникул образовательный процесс в столичных школах продолжится в соответствии с образовательными программами учебных заведений и с учетом ситуации безопасности.

Для школьников во время каникул в учреждениях образования организуют кружковую работу, в частности компенсаторные занятия и образовательные кружки, информационно-образовательные и воспитательные мероприятия. Также будут работать учреждения внешкольного образования.

Для педагогов Киева уже традиционно третий год подряд во время мартовских каникул будет действовать программа психоэмоционального восстановления и повышения квалификации «Будем здоровы». Она направлена на поддержку психологического здоровья, профессиональное развитие и профилактику выгорания.

