Сколько лет нужно хранить первичные документы самозанятым лицам — пояснение

После начала налоговой проверки налогоплательщик должен предоставить все документы, относящиеся или связанные с предметом этой проверки, в полном объеме.

Налоговая служба разъясняет, сколько времени самозанятым лицам необходимо хранить первичные документы.

Отмечается, что налогоплательщики должны вести учет доходов, расходов и других показателей для целей налогообложения на основании первичных документов, бухгалтерских регистров, финансовой отчетности и других документов, предусмотренных законодательством.

Абзацем первым п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса определено, что налогоплательщик обязан предоставить должностным (служебным) лицам контролирующих органов в полном объеме все документы, которые относятся или связаны с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки.

Налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность документов, связанных с выполнением налоговой обязанности, в течение сроков, установленных Налоговым кодексом.

Налогоплательщики должны обеспечить хранение документов и информации, определенных п. 44.1 ст. 44 НКУ, а также документов, связанных с выполнением законодательства, контроль за соблюдением которого осуществляют контролирующие органы, в течение установленных законом сроков. В частности, документы для налогового контроля по трансфертному ценообразованию и контролируемым иностранным компаниям необходимо хранить не менее 2555 дней.

Первичные документы, бухгалтерские регистры, финансовую отчетность и другие документы, связанные с начислением и уплатой налогов и сборов, следует хранить не менее 1825 дней, если для них не установлен более длительный срок.

Другие документы, на которые не распространяются эти требования, необходимо хранить не менее 1095 дней. Такой же срок — не менее 1095 дней — применяется и к документам, связанным с выполнением другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в частности к разрешительным документам.

Сроки хранения документов и информации, определенные п. 44.3 ст. 44 НКУ, рассчитываются со дня подачи налоговой отчетности или другой отчетности, предусмотренной НКУ, для составления которой используются указанные документы и/или информация, а в случае ее неподачи — с предельного срока подачи такой отчетности, установленного НКУ. Для документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, срок хранения отсчитывается со дня совершения соответствующей хозяйственной операции (для разрешительных документов — со дня окончания срока их действия).

В случае ликвидации налогоплательщика документы, определенные п. 44.1 ст. 44 НКУ, за период деятельности налогоплательщика не менее чем 1825 дней (2555 дней — для документов и информации, необходимых для осуществления налогового контроля в соответствии со ст. 39 «Трансфертное ценообразование» и ст. 39² «Контролируемые иностранные компании», а также п. 141.4 ст. 141 НКУ), предшествующий дате ликвидации налогоплательщика, в установленном законодательством порядке передаются в архив.

Пунктом 141.4 ст. 141 НКУ определены особенности налогообложения нерезидентов налогом на прибыль предприятий.

Плательщиками налога на прибыль предприятий — резидентами являются, в частности, физические лица – предприниматели, в том числе те, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, а также физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, в части выплаченных нерезиденту доходов (прибыли) с источником их происхождения из Украины, которые облагаются налогом в порядке, установленном п. 141.4 ст. 141 НКУ (пп. 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 НКУ).

Сроки хранения документов и информации продлеваются на период приостановления течения срока давности в случаях, предусмотренных п. 102.3 ст. 102 НКУ.

Налоговый кодекс предусматривает особые правила на период военного положения. В соответствии с п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, до прекращения или отмены военного

положения налоги и сборы взимаются с учетом специальных норм, установленных этим пунктом.

В частности, для налоговых органов и налогоплательщиков приостанавливается течение срока давности в отношении документальных плановых и внеплановых проверок, которые временно не проводятся.Поэтому физические лица – предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны хранить первичные документы дольше стандартных сроков, определенных ст. 44 НКУ (1825 дней для отдельных операций и 1095 дней для других документов). Это необходимо для того, чтобы в случае проведения проверки можно было предоставить все документы, даже если проверка не проводилась в течение длительного времени, в частности более 5 лет.

