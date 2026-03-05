  1. В Украине

Сколько лет нужно хранить первичные документы самозанятым лицам — пояснение

18:10, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После начала налоговой проверки налогоплательщик должен предоставить все документы, относящиеся или связанные с предметом этой проверки, в полном объеме.
Сколько лет нужно хранить первичные документы самозанятым лицам — пояснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба разъясняет, сколько времени самозанятым лицам необходимо хранить первичные документы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что налогоплательщики должны вести учет доходов, расходов и других показателей для целей налогообложения на основании первичных документов, бухгалтерских регистров, финансовой отчетности и других документов, предусмотренных законодательством.

Абзацем первым п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса определено, что налогоплательщик обязан предоставить должностным (служебным) лицам контролирующих органов в полном объеме все документы, которые относятся или связаны с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки.

Налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность документов, связанных с выполнением налоговой обязанности, в течение сроков, установленных Налоговым кодексом.

Налогоплательщики должны обеспечить хранение документов и информации, определенных п. 44.1 ст. 44 НКУ, а также документов, связанных с выполнением законодательства, контроль за соблюдением которого осуществляют контролирующие органы, в течение установленных законом сроков. В частности, документы для налогового контроля по трансфертному ценообразованию и контролируемым иностранным компаниям необходимо хранить не менее 2555 дней.

Первичные документы, бухгалтерские регистры, финансовую отчетность и другие документы, связанные с начислением и уплатой налогов и сборов, следует хранить не менее 1825 дней, если для них не установлен более длительный срок.

Другие документы, на которые не распространяются эти требования, необходимо хранить не менее 1095 дней. Такой же срок — не менее 1095 дней — применяется и к документам, связанным с выполнением другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в частности к разрешительным документам.

Сроки хранения документов и информации, определенные п. 44.3 ст. 44 НКУ, рассчитываются со дня подачи налоговой отчетности или другой отчетности, предусмотренной НКУ, для составления которой используются указанные документы и/или информация, а в случае ее неподачи — с предельного срока подачи такой отчетности, установленного НКУ. Для документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, срок хранения отсчитывается со дня совершения соответствующей хозяйственной операции (для разрешительных документов — со дня окончания срока их действия).

В случае ликвидации налогоплательщика документы, определенные п. 44.1 ст. 44 НКУ, за период деятельности налогоплательщика не менее чем 1825 дней (2555 дней — для документов и информации, необходимых для осуществления налогового контроля в соответствии со ст. 39 «Трансфертное ценообразование» и ст. 39² «Контролируемые иностранные компании», а также п. 141.4 ст. 141 НКУ), предшествующий дате ликвидации налогоплательщика, в установленном законодательством порядке передаются в архив.

Пунктом 141.4 ст. 141 НКУ определены особенности налогообложения нерезидентов налогом на прибыль предприятий.

Плательщиками налога на прибыль предприятий — резидентами являются, в частности, физические лица – предприниматели, в том числе те, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, а также физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, в части выплаченных нерезиденту доходов (прибыли) с источником их происхождения из Украины, которые облагаются налогом в порядке, установленном п. 141.4 ст. 141 НКУ (пп. 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 НКУ).

Сроки хранения документов и информации продлеваются на период приостановления течения срока давности в случаях, предусмотренных п. 102.3 ст. 102 НКУ.

Налоговый кодекс предусматривает особые правила на период военного положения. В соответствии с п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, до прекращения или отмены военного

положения налоги и сборы взимаются с учетом специальных норм, установленных этим пунктом.

В частности, для налоговых органов и налогоплательщиков приостанавливается течение срока давности в отношении документальных плановых и внеплановых проверок, которые временно не проводятся.Поэтому физические лица – предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны хранить первичные документы дольше стандартных сроков, определенных ст. 44 НКУ (1825 дней для отдельных операций и 1095 дней для других документов). Это необходимо для того, чтобы в случае проведения проверки можно было предоставить все документы, даже если проверка не проводилась в течение длительного времени, в частности более 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 
 
 
налоговая документы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса

Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]