Как вычислить акциз при переоборудовании грузового авто в легковой автомобиль

При переоборудовании грузового автомобиля в легковой акцизный налог рассчитывается по официальному курсу НБУ, действующему на первый день квартала выдачи документа о соответствии.

Налоговая служба в Днепропетровской области объясняет, что нужно знать об акцизе при переоборудовании грузового транспорта.

Отмечается, что согласно пп. 212.1.14 НКУ плательщиком акцизного налога является, в частности, лицо — владелец ввезённого на таможенную территорию Украины грузового транспортного средства, которое переоборудуется в легковой автомобиль, с которого взимается акцизный налог.

Объектом налогообложения акцизным налогом является переоборудование ввезённого на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль (пп. 213.1.11 НКУ).

Датой возникновения налоговых обязательств в случае осуществления переоборудования грузового транспортного средства, которое соответствует товарной позиции 8704 согласно УКТ ВЭД, в легковой автомобиль, который соответствует товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, является дата выдачи документа о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения. В этом случае акцизный налог уплачивается владельцем такого транспортного средства не позднее даты подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию транспортных средств, для регистрации или перерегистрации такого транспортного средства (п. 216.11 НКУ).

При этом п. 217.3 НКУ определено, в частности, что акцизный налог с товаров (продукции), произведённых на таможенной территории Украины, на которые установлены ставки налога в иностранной валюте, уплачивается в национальной валюте и рассчитывается по официальному курсу гривны к иностранной валюте, установленному Национальным банком, который действует на первый день квартала, в котором осуществляется реализация товара (продукции), и остаётся неизменным в течение квартала.

Исходя из указанного, при исчислении и уплате плательщиком в бюджет суммы акцизного налога, в случае переоборудования грузового транспортного средства, которое соответствует товарной позиции 8704 согласно УКТ ВЭД, в легковой автомобиль, который соответствует товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, применяется официальный курс гривны к иностранной валюте, установленный Национальным банком Украины, который действует на первый день квартала, в котором выдан документ о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения.

