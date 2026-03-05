  1. В Украине

Как вычислить акциз при переоборудовании грузового авто в легковой автомобиль

18:36, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При переоборудовании грузового автомобиля в легковой акцизный налог рассчитывается по официальному курсу НБУ, действующему на первый день квартала выдачи документа о соответствии.
Как вычислить акциз при переоборудовании грузового авто в легковой автомобиль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Днепропетровской области объясняет, что нужно знать об акцизе при переоборудовании грузового транспорта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что согласно пп. 212.1.14 НКУ плательщиком акцизного налога является, в частности, лицо — владелец ввезённого на таможенную территорию Украины грузового транспортного средства, которое переоборудуется в легковой автомобиль, с которого взимается акцизный налог.

Объектом налогообложения акцизным налогом является переоборудование ввезённого на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль (пп. 213.1.11 НКУ).

Датой возникновения налоговых обязательств в случае осуществления переоборудования грузового транспортного средства, которое соответствует товарной позиции 8704 согласно УКТ ВЭД, в легковой автомобиль, который соответствует товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, является дата выдачи документа о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения. В этом случае акцизный налог уплачивается владельцем такого транспортного средства не позднее даты подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию транспортных средств, для регистрации или перерегистрации такого транспортного средства (п. 216.11 НКУ).

При этом п. 217.3 НКУ определено, в частности, что акцизный налог с товаров (продукции), произведённых на таможенной территории Украины, на которые установлены ставки налога в иностранной валюте, уплачивается в национальной валюте и рассчитывается по официальному курсу гривны к иностранной валюте, установленному Национальным банком, который действует на первый день квартала, в котором осуществляется реализация товара (продукции), и остаётся неизменным в течение квартала.

Исходя из указанного, при исчислении и уплате плательщиком в бюджет суммы акцизного налога, в случае переоборудования грузового транспортного средства, которое соответствует товарной позиции 8704 согласно УКТ ВЭД, в легковой автомобиль, который соответствует товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, применяется официальный курс гривны к иностранной валюте, установленный Национальным банком Украины, который действует на первый день квартала, в котором выдан документ о соответствии переоборудованного автомобиля требованиям безопасности дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса

Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]