В Швеции призвали хранить наличные дома – минимум 1000 крон на случай войны

В случае войны или кризиса взрослым советуют иметь не менее 1000 крон и альтернативные способы оплаты.

Центральный банк Швеции – Риксбанк – заявил, что все совершеннолетние граждане должны хранить дома запас наличных денег как минимум на неделю. Речь идет о сумме не менее 1000 шведских крон (около 110 долларов США) на взрослого, чтобы иметь возможность приобрести еду, лекарства и другие товары первой необходимости в случае войны или другой чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме наличных денег, гражданам рекомендуют иметь банковские карты нескольких финансовых учреждений и пользоваться национальным онлайн-сервисом платежей Swish.

В банке подчеркнули, что население является важной составляющей общей обороны страны и играет ключевую роль в укреплении национальной готовности. Наличие различных способов оплаты повышает способность осуществлять платежи во время временных перебоев в работе систем, кризисов или, в худшем случае, войны.

Платежная система Швеции считается уязвимой из-за высокого уровня цифровизации: только около одного из десяти платежей в стране осуществляется наличными.

Риксбанк призвал принять новый закон для защиты статуса наличных денег, однако соответствующее законодательство пока не принято. В банке также заявили, что возможность офлайн-оплаты за продукты питания и лекарства должна быть обеспечена для граждан в случае сбоя системы до 1 июля.

Центральные банки Финляндии и Норвегии, граничащие с Россией, уже предоставили своим гражданам рекомендации по хранению наличных денег и использованию нескольких банковских карт.

