  1. В мире

В Швеции призвали хранить наличные дома – минимум 1000 крон на случай войны

18:25, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В случае войны или кризиса взрослым советуют иметь не менее 1000 крон и альтернативные способы оплаты.
В Швеции призвали хранить наличные дома – минимум 1000 крон на случай войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный банк Швеции – Риксбанк – заявил, что все совершеннолетние граждане должны хранить дома запас наличных денег как минимум на неделю. Речь идет о сумме не менее 1000 шведских крон (около 110 долларов США) на взрослого, чтобы иметь возможность приобрести еду, лекарства и другие товары первой необходимости в случае войны или другой чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кроме наличных денег, гражданам рекомендуют иметь банковские карты нескольких финансовых учреждений и пользоваться национальным онлайн-сервисом платежей Swish.

В банке подчеркнули, что население является важной составляющей общей обороны страны и играет ключевую роль в укреплении национальной готовности. Наличие различных способов оплаты повышает способность осуществлять платежи во время временных перебоев в работе систем, кризисов или, в худшем случае, войны.

Платежная система Швеции считается уязвимой из-за высокого уровня цифровизации: только около одного из десяти платежей в стране осуществляется наличными.

Риксбанк призвал принять новый закон для защиты статуса наличных денег, однако соответствующее законодательство пока не принято. В банке также заявили, что возможность офлайн-оплаты за продукты питания и лекарства должна быть обеспечена для граждан в случае сбоя системы до 1 июля.

Центральные банки Финляндии и Норвегии, граничащие с Россией, уже предоставили своим гражданам рекомендации по хранению наличных денег и использованию нескольких банковских карт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги война Швеция банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса

Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]