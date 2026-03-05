  1. Судебная практика
Житель Николаевщины убил брата из-за того, что тот громко разговаривал по телефону

17:31, 5 марта 2026
Обвиняемому назначили восемь лет лишения свободы.
Житель Николаевщины убил брата из-за того, что тот громко разговаривал по телефону
В Центральном районном суде Николаева вынесен приговор 38-летнему жителю одного из сел Березанского района, обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

Судом установлено, что в октябре 2025 года обвиняемый со своим братом находились в квартире в одном из домов по ул. 3-я Слободская в Николаеве. Последний употреблял алкогольные напитки и громко разговаривал по телефону, на что обвиняемый сделал ему несколько замечаний. После чего тот подошел к нему с ножом и между ними началась ссора. Обвиняемый выхватил нож и ударил брата в область грудной клетки. Тот ушел в свою комнату и через некоторое время перестал подавать признаки жизни. Нож мужчина выбросил с балкона.

В ходе рассмотрения обвиняемый признавал свою вину, отмечал, что действовал спонтанно, не имел умысла на убийство, раскаялся в содеянном.

Во время судебных прений прокурор просила признать последнего виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы, защитник согласился с мерой наказания, предложенной прокурором.

Что решил суд

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого. Судом установлены обстоятельства, смягчающие наказание, а именно искреннее раскаяние, и отягчающие - совершение уголовного правонарушения в состоянии опьянения и в отношении лица, с которым обвиняемый находился в близких отношениях.

По результатам рассмотрения, суд постановил признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет.

суд убийство Николаев

