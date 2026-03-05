КАС ВС высказался относительно применения мер обеспечения иска

Суд рассмотрел материалы дела о правомерности применения мер обеспечения иска до подачи искового заявления.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу Главного управления ГНС в г. Киеве на определение Киевского окружного административного суда от 11 декабря 2024 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 12 марта 2025 года по делу по административному иску Общества с ограниченной ответственностью к Главному управлению ГНС в г. Киеве об обеспечении иска до подачи искового заявления.

КАС ВС напомнил, что целью обеспечения иска является защита материально-правовых интересов истца и гарантирование реального исполнения возможного судебного решения в случае удовлетворения иска. Такие меры должны предотвращать ситуации, когда исполнение решения в будущем может быть существенно осложнено или невозможным, пишет Пятый апелляционный административный суд.

В то же время при решении вопроса об обеспечении иска суд оценивает не обоснованность исковых требований по существу, а наличие достаточных оснований для применения таких мер. В частности, суд должен проверить разумность и адекватность заявленных требований, их связь с предметом спора, вероятность затруднения исполнения будущего решения и необходимость соблюдения баланса интересов сторон.

В данном деле истец, обосновывая необходимость обеспечения иска, ссылался на противоправное прекращение действия лицензии на розничную торговлю топливом. Вместе с тем к заявлению не была приложена копия лицензии или выписка из нее, что сделало невозможным установление ее реквизитов. Кроме того, в материалах дела отсутствовали сведения о конкретном месте осуществления лицензированной деятельности — в частности, автозаправочной станции, в отношении которой заявлялись риски для хозяйственной деятельности.

При таких обстоятельствах суды предыдущих инстанций фактически были лишены возможности проверить, распространяется ли действие соответствующей лицензии на конкретный объект и находятся ли заявленные риски в причинно-следственной связи с обжалуемыми решениями ответчика.

КАС ВС пришел к выводу, что приведенные истцом основания для обеспечения иска не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами. Следовательно, решения судов предыдущих инстанций основывались на гипотетических рисках и не могут считаться надлежащим образом мотивированными.

С полным текстом решения КАС ВС по делу от 5 февраля 2026 года №320/59059/24 (административное производство № К/990/16212/25) можно ознакомиться по ссылке.

