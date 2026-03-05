Расхождения в трудовой книжке: что делать работнику и работодателю

Если запись в трудовой книжке внесена с ошибкой, ее необходимо исправить, однако работник не имеет права делать это самостоятельно.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объясняет, как действовать в случае выявления расхождений в трудовой книжке.

Трудовая книжка — это не просто формальный документ. Она подтверждает трудовой стаж работника, влияет на размер пенсионного обеспечения, социальные гарантии, получение пособия по безработице, а также может иметь значение при разрешении трудовых споров с работодателем.

Однако иногда работники обнаруживают в ней неточности: неправильно указанную дату приема на работу, отсутствие записи об увольнении, ошибочно указанную должность или даже пропущенный период трудовой деятельности.

Какие расхождения встречаются чаще всего:

неправильная дата приема или увольнения;

отсутствует запись о переводе;

неправильно указана должность;

нет печати или подписи;

запись внесена с исправлением «от руки» без надлежащего оформления;

отсутствует запись о целом периоде работы.

Казалось бы, мелочи. Но именно эти «мелочи» могут создать серьезные проблемы при назначении пенсии или подтверждении стажа.

Что говорит закон?

Порядок ведения трудовых книжек определен подзаконными актами, в частности Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников, а общие гарантии права на труд закреплены в Кодексе законов о труде Украины.

Если запись внесена неправильно — ее можно и нужно исправлять. Однако важно: самостоятельно работник ничего исправлять не имеет права.

Шаг 1. Обратиться к работодателю, если предприятие еще существует

Подайте письменное заявление.

Приложите документы, подтверждающие правильные данные (приказы, справки, копии контрактов).

Попросите внести исправления в соответствии с установленным порядком.

Исправление осуществляется путем внесения новой записи с указанием, что предыдущая запись является недействительной. Зачеркивать или «подчищать» записи нельзя.

Шаг 2. Если предприятие ликвидировано

Более сложная ситуация — когда работодатель прекратил деятельность.

В таком случае:

обратитесь в архивное учреждение;

направьте запрос правопреемнику (если он есть);

получите справку, подтверждающую период работы.

Если документы уничтожены или отсутствуют — стаж можно подтвердить в судебном порядке.

Шаг 3. Судебный путь

Если работодатель отказывается исправлять ошибки или уже не существует, работник имеет право обратиться в суд:

с требованием установить факт трудовых отношений;

обязать внести изменения в трудовую книжку;

признать определенную запись недействительной.

Суды часто принимают во внимание:

свидетельские показания коллег;

платежные ведомости;

справки из налоговой;

данные персонифицированного учета.

А как насчет электронной трудовой?

С 2021 года действует переход к электронному учету трудовой деятельности через Пенсионный фонд Украины.

Если расхождение имеется только в бумажной книжке, но в электронном реестре все корректно — риски минимальны.

Однако если ошибка дублируется в реестре — необходимо подать уточняющие документы через портал Пенсионного фонда Украины.

Почему не стоит игнорировать ошибки?

Неисправленное расхождение может привести к:

уменьшению страхового стажа;

отказу в назначении пенсии;

сложностям с подтверждением опыта работы;

проигрышу в трудовом споре.

И самое неприятное — решать эту проблему придется именно тогда, когда времени почти не останется (например, перед выходом на пенсию).

Специалисты советуют внимательно проверять записи в трудовой книжке каждый раз после их внесения, чтобы сразу заметить возможные ошибки или неточности. Важно также хранить копии приказов о приеме на работу, увольнении и заключенные трудовые договоры или контракты, поскольку эти документы могут понадобиться для подтверждения трудового стажа.

Кроме того, стоит периодически проверять, корректно ли отображается информация о стаже в личном электронном кабинете Пенсионного фонда Украины. Если же обнаружены ошибки или расхождения, не следует откладывать их исправление, поскольку со временем это может усложнить процедуру подтверждения трудового стажа.

