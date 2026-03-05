Пользователи назвали ТОП-3 лучших модели Apple – кто в лидерах

AnTuTu назвал лучшие iOS-устройства февраля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал новый рейтинг iOS-устройств за февраль, сформированный на основе оценок пользователей. В список вошли преимущественно модели Apple, выпущенные несколько лет назад.

По сравнению с предыдущим месяцем произошли изменения в позициях лидеров. Первое место занял iPad Air 4, который в январе был вторым. Бывший лидер – iPad Pro 5 – опустился на восьмую позицию. Второе место занял iPhone 12 mini, поднявшись с четвертого. Третье место занял iPhone SE2, который поднялся с пятой позиции.

Четвертым стал iPad Pro 4 12.9-inch, поднявшийся с шестого места. iPad Pro 2024 11-inch, который в январе был третьим, на этот раз оказался на пятой строчке. iPad Air 5 переместился с шестой на восьмую позицию. Седьмое, девятое и десятое места остались без изменений.

ТОП-1: iPad Air 4 — 96,88% положительных отзывов

iPad Air 4 получил наивысшую оценку пользователей — 96,88% положительных отзывов. Устройство отмечают за баланс характеристик и стоимости. 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina обеспечивает точную передачу цветов и достаточную яркость для чтения и просмотра видео.

Планшет работает на чипе A14, производительности которого достаточно для ежедневных задач — обработки фото, коротких видео, работы с несколькими вкладками браузера. Модель подходит для обучения и офисной работы, при этом стоит почти вдвое дешевле версий Pro.

ТОП-2: iPhone 12 mini — 95,78% положительных отзывов

iPhone 12 mini получил 95,78% положительных оценок. Пользователи отмечают компактный 5,4-дюймовый корпус, который удобен для использования одной рукой и легко помещается в кармане или небольшой сумке.

Смартфон оснащен чипом A14, OLED-дисплеем с плотностью 460 ppi, поддерживает 5G, MagSafe и имеет защиту IP68. При надлежащем освещении система с двумя камерами обеспечивает качество снимков, сравнимое со старшими моделями.

ТОП-3: iPhone SE2 — 94,89% положительных отзывов

iPhone SE2 набрал 94,89% положительных отзывов. Модель ориентирована на пользователей с ограниченным бюджетом, которые стремятся получить доступ к экосистеме iOS. Устройство работает на чипе A13, что обеспечивает стабильную работу в повседневном использовании и позволяет запускать игры и обрабатывать видео.

4,7-дюймовый ЖК-экран и физическая кнопка «Домой» с отпечатком пальца остаются удобными для части пользователей, в частности тех, кто предпочитает компактные устройства и традиционное управление.

Фото: AnTuTu

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.