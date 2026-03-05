Могут ли водители получать штрафы через камеры за отсутствие страховки: в полиции ответили

В патрульной полиции опровергли информацию об автоматических штрафах за отсутствие страхового полиса.

В сети распространяется информация о якобы автоматическом штрафовании водителей за отсутствие электронного страхового полиса. На самом деле такая система сейчас не работает.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он опроверг соответствующие сообщения и объяснил, почему они не соответствуют действительности.

По его словам, сейчас нет законодательных оснований для применения системы автоматической фиксации по этому правонарушению. Для этого необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и соответствующие подзаконные нормативно-правовые акты, где должна быть предусмотрена возможность фиксации именно отсутствия страхового полиса.

Кроме того, система автофиксации пока технически не адаптирована для выявления такого нарушения. Этот вопрос ещё требует проработки как на техническом, так и на нормативном уровнях.

В полиции подчеркнули, что если фиксацию таких нарушений в будущем введут, граждан заранее проинформируют через официальные источники.

В то же время отсутствие страхового полиса, как и прежде, могут зафиксировать полицейские во время остановки транспортного средства. Поэтому водителям напоминают о необходимости оформлять страховку, ведь это не только требование закона, но и важный элемент безопасности.

