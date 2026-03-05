  1. Суд инфо

Елена Кунец возглавила Сумский окружной административный суд

20:33, 5 марта 2026
Председателя суда избрали сроком на три года в соответствии с законом.
Елена Кунец возглавила Сумский окружной административный суд
Сумский окружной административный суд сообщает об избрании нового руководителя судебного учреждения.

Так, 5 марта состоялось собрание судей, во время которого путем тайного голосования на должность председателя суда избрали Кунец Елену Николаевну.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что избран председатель Менского районного суда Черниговской области.

Также нового главу избрали в Одесском апелляционном суде.

суд судья Сумы

