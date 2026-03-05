Елена Кунец возглавила Сумский окружной административный суд

Председателя суда избрали сроком на три года в соответствии с законом.

Сумский окружной административный суд сообщает об избрании нового руководителя судебного учреждения.

Так, 5 марта состоялось собрание судей, во время которого путем тайного голосования на должность председателя суда избрали Кунец Елену Николаевну.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

