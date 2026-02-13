  1. В Украине

Судебная реформа и юстиция: Еврокомиссия представила Украине промежуточные бенчмарки для движения к ЕС

14:12, 13 февраля 2026
Европейская Комиссия представила детализированные требования, которые Украина обязана выполнить, чтобы достичь евроинтеграционного прогресса по переговорному Кластеру 1.
Судебная реформа и юстиция: Еврокомиссия представила Украине промежуточные бенчмарки для движения к ЕС
Европейская Комиссия представила Украине промежуточные бенчмарки в рамках переговорного Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

9-10 февраля и.о. Министра юстиции Людмила Сугак приняла участие в разъяснительных встречах с Генеральным директоратом Европейской Комиссии по вопросам расширения и Восточного соседства (DG ENEST) по промежуточным бенчмаркам («interim benchmarks») для Украины.

Темой обсуждений стало практическое выполнение переданных Украине ключевых показателей по переговорному Кластеру 1.

Как отметили в Минюсте, промежуточные бенчмарки предусмотрены только для переговорных разделов 23 «Судебная власть и основные права» и 24 «Юстиция, свобода и безопасность», однако именно они являются критически важным этапом переговорного процесса, поскольку их достижение является важной предпосылкой для дальнейшего продвижения переговорного процесса в рамках Кластера 1 и учитывается при оценке прогресса Украины и принятии решений об открытии, продвижении и закрытии других переговорных кластеров.

По рекомендациям представителей Европейской Комиссии украинская сторона подчеркнула, что практическая реализация реформ, необходимых для дальнейшего продвижения переговорного процесса, является основным приоритетом всех органов государственной власти.

Промежуточные бенчмарки тесно коррелируют с требованиями Дорожной карты по вопросам верховенства права и других документов, утвержденных распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 мая 2025 г. №475-р. В то же время, как указывают в Минюсте, их не следует рассматривать как исчерпывающий перечень требований: другие вопросы, освещаемые в рамках регулярной отчетности, в частности Отчета о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза, также будут иметь существенное значение для дальнейшего продвижения переговорного процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

судебная реформа Европа Украина минюст Еврокомиссия Министерство юстиции Украины

