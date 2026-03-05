  1. В Україні

Кабмін створив центр, який координуватиме захист енергетики та критичної інфраструктури регіонів

19:20, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий орган координуватиме виконання планів стійкості регіонів і міст, зокрема у сфері енергетики, тепло- та водопостачання.
Кабмін створив центр, який координуватиме захист енергетики та критичної інфраструктури регіонів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив постанову №296 про створення Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Новий орган працюватиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при уряді. Його очолить прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Основне завдання центру — координація роботи центральних і місцевих органів влади під час виконання комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст.

Зокрема, йдеться про захист об’єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації електро- та теплової енергії, забезпечення безперебійного теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також створення умов для залучення бізнесу до реалізації заходів із підвищення стійкості регіонів.

Крім того, центр аналізуватиме стан справ у цих сферах, визначатиме проблемні питання під час реалізації планів та готуватиме пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

До складу Координаційного центру, зокрема, увійшли перший віце-прем’єр-міністр — міністр енергетики, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій, міністр економіки, довкілля та сільського господарства, міністр фінансів, керівництво МВС, Міноборони, Міненерго, Мінрозвитку, Держенергонагляду, ДСНС, Держспецзв’язку та Агентства відновлення.

Також до роботи центру залучені представники НКРЕКП, Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Офісу Президента, профільних комітетів Верховної Ради, а також керівники державних компаній і підприємств, зокрема НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця» та компанії ДТЕК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.

ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]