Кабмін створив центр, який координуватиме захист енергетики та критичної інфраструктури регіонів

Новий орган координуватиме виконання планів стійкості регіонів і міст, зокрема у сфері енергетики, тепло- та водопостачання.

Кабмін ухвалив постанову №296 про створення Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст.

Новий орган працюватиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при уряді. Його очолить прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Основне завдання центру — координація роботи центральних і місцевих органів влади під час виконання комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст.

Зокрема, йдеться про захист об’єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації електро- та теплової енергії, забезпечення безперебійного теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також створення умов для залучення бізнесу до реалізації заходів із підвищення стійкості регіонів.

Крім того, центр аналізуватиме стан справ у цих сферах, визначатиме проблемні питання під час реалізації планів та готуватиме пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

До складу Координаційного центру, зокрема, увійшли перший віце-прем’єр-міністр — міністр енергетики, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій, міністр економіки, довкілля та сільського господарства, міністр фінансів, керівництво МВС, Міноборони, Міненерго, Мінрозвитку, Держенергонагляду, ДСНС, Держспецзв’язку та Агентства відновлення.

Також до роботи центру залучені представники НКРЕКП, Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Офісу Президента, профільних комітетів Верховної Ради, а також керівники державних компаній і підприємств, зокрема НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця» та компанії ДТЕК.

