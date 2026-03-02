  1. У світі

На Кіпрі оголосили евакуацію району Акротірі та аеропорту Пафоса після появи невідомих дронів: що відомо

14:12, 2 березня 2026
Після виявлення безпілотників у закритій зоні Кіпр перебуває у стані підвищеної готовності.
На Кіпрі 2 березня оголосили негайну евакуацію Міжнародного аеропорту Пафоса після виявлення невідомого безпілотника у закритій для польотів зоні. Про це повідомляє In-Cyprus.

За попередніми даними, служби безпеки наказали всім пасажирам і працівникам залишити термінал. Республіка перебуває у стані підвищеної готовності.

Також влада розпорядилася терміново евакуювати район Акротірі через загострення ситуації на території сусідньої британської суверенної військової бази.

У регіоні лунали сирени, частина людей виїхала ще до офіційного оголошення.

Раніше надійшли повідомлення про підняття винищувачів із бази Королівських повітряних сил Великої Британії Акротірі. Згодом об’єкт перевели у режим повної ізоляції, адміністрація суверенної базової території розпочала евакуацію цивільного персоналу та закрила основні в’їзди.

Ескалація сталася після нічних атак безпілотників, які, за даними британської сторони, були спрямовані на інфраструктуру військового об’єкта. У Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили, що сім’ї військовослужбовців переміщують до альтернативного житла на території Республіки Кіпр.

У мережі поширюють відео, на яких видно, що в районі британської авіабази Акротірі на Кіпрі підіймається дим.

