Суд в Одесі скасував відмову ТЦК у відстрочці чоловіку, який утримує трьох дітей, хоча біологічно є батьком лише однієї

Суд наголосив: право на відстрочку визначає факт утримання трьох дітей, а не біологічне батьківство щодо кожної з них.

Одеський окружний адміністративний суд у справі № 420/11160/25 визнав протиправною відмову територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у наданні відстрочки від призову під час мобілізації чоловікові, який утримує трьох неповнолітніх дітей.

Суд дійшов висновку: пункт 3 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пов’язує право на відстрочку саме з фактом утримання трьох і більше дітей віком до 18 років, а не виключно з біологічним батьківством щодо кожної з них.

Комісію при ТЦК та СП зобов’язано повторно розглянути заяву з урахуванням правової оцінки суду.

Обставини справи

Позивач — військовозобов’язаний, який перебуває на військовому обліку. У серпні 2022 року він уклав шлюб. У родині виховуються троє дітей віком до 18 років: двоє дітей дружини від попередніх відносин та одна спільна дитина.

Факт спільного проживання підтверджувався довідкою про склад сім’ї. Родина має статус багатодітної.

У листопаді 2024 року позивачу вже була надана відстрочка на підставі пункту 3 частини першої статті 23 Закону № 3543-ХІІ — як особі, на утриманні якої перебувають троє дітей віком до 18 років.

Після продовження строку воєнного стану він повторно звернувся із заявою про оформлення відстрочки, додавши:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтва про народження дітей;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

довідку про склад сім’ї;

документи щодо заборгованості зі сплати аліментів біологічного батька двох дітей.

Комісія при ТЦК та СП рішенням, оформленим протоколом від 13.02.2025 № 5/2/353/1, відмовила у наданні відстрочки.

Мотив відмови: із трьох свідоцтв про народження лише одне підтверджує батьківство позивача; щодо двох інших дітей він не є біологічним батьком.

Позивач наполягав: закон говорить про «перебування на утриманні трьох і більше дітей», а не про наявність біологічного батьківства щодо кожної дитини. Фактично він забезпечує всіх трьох дітей, проживає з ними однією сім’єю та виконує обов’язки щодо їх утримання.

Відповідач зазначав: Порядок № 560 передбачає подання свідоцтв про народження трьох і більше дітей із зазначенням батьківства військовозобов’язаного. Відсутність такого підтвердження є підставою для відмови. Крім того, комісія оцінює достатність поданих документів.

Правова оцінка суду

Одеський окружний адміністративний суд виходив із такого.

1. Конституційний принцип законності

Органи державної влади зобов’язані діяти виключно на підставі та в межах закону (ч.2 ст.19 Конституції України).

2. Норма Закону № 3543-ХІІ

Пункт 3 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює: не підлягають призову жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (за відсутності заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці).

Суд наголосив: закон не ставить право на відстрочку в залежність від біологічного батьківства щодо кожної дитини. Визначальним є саме факт утримання.

3. Поняття сім’ї та утримання

Суд послався на статтю 3 Сімейного кодексу України, рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 № 5-рп/99 щодо тлумачення поняття «член сім’ї».

Членами сім’ї можуть бути особи, які спільно проживають, ведуть спільне господарство та мають спільний бюджет, навіть якщо між ними немає кровного споріднення.

Отже, у спірних правовідносинах ключовим є встановлення факту перебування дітей на утриманні позивача як вітчима, а не встановлення батьківства.

4. Неповне з’ясування обставин комісією

Суд встановив, що:

комісія не досліджувала фактичне утримання дітей;

не використала право направити запити до органів влади чи скористатися реєстрами;

звузила зміст закону до вимоги підтвердження біологічного батьківства.

Таке тлумачення суд визнав помилковим та таким, що звужує зміст прав, гарантованих законом.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що відмова комісії не ґрунтується на нормах Закону № 3543-ХІІ, відповідач неправомірно пов’язав право на відстрочку виключно з біологічним батьківством, рішення прийняте без належного дослідження обставин.

У зв’язку з цим суд визнав протиправним та скасував рішення комісії про відмову у наданні відстрочки; зобов’язав ТЦК та СП повторно розглянути заяву з урахуванням правової оцінки суду та стягнув з відповідача судовий збір у сумі 1211,20 грн.

