Київська станція метро «Мостицька» може стати «Рогозів яр»

Кияни обрали нову назву майбутньої станції зеленої гілки метро.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку «Київ Цифровий» завершилося опитування щодо перейменування майбутньої станції столичного метро з проєктною назвою «Мостицька», яка будується у Подільському районі та буде наступною після станції «Сирець» на зеленій гілці метро. В опитування взяли участь 53396 людей.

Мешканцям столиці пропонували три варіанти нової назви: «Рогостинська», «Рогозів яр» і «Замковище».

За підсумками голосування, найбільше прихильників набрав варіант «Рогозів яр» — 41% голосів. «Замковище» отримало 40%, а «Рогостинська» — 19%. Нову назву обрано з мінімальним відривом від другого варіанту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.