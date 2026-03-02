  1. В Україні

Київська станція метро «Мостицька» може стати «Рогозів яр»

13:56, 2 березня 2026
Кияни обрали нову назву майбутньої станції зеленої гілки метро.
У застосунку «Київ Цифровий» завершилося опитування щодо перейменування майбутньої станції столичного метро з проєктною назвою «Мостицька», яка будується у Подільському районі та буде наступною після станції «Сирець» на зеленій гілці метро. В опитування взяли участь 53396 людей.

Мешканцям столиці пропонували три варіанти нової назви: «Рогостинська», «Рогозів яр» і «Замковище».

За підсумками голосування, найбільше прихильників набрав варіант «Рогозів яр» — 41% голосів. «Замковище» отримало 40%, а «Рогостинська» — 19%. Нову назву обрано з мінімальним відривом від другого варіанту.

Київ метро

