У «Київ Цифровому» запустили опитування щодо нової назви станції метро «Мостицька»

13:10, 15 лютого 2026
Кияни можуть обрати назву станції через додаток «Київ Цифровий».
Опитування щодо перейменування станції столичного метро з тимчасовою назвою «Мостицька» відбувається у мобільному застосунку «Київ Цифровий». Станцію будують у Подільському районі, вона буде наступною після «Сирця» на зеленій гілці. Поточна назва є умовною та не відображає фактичне розташування станції.

Киянам пропонують обрати одну з трьох історично обґрунтованих назв:

  • Рогостинська — на честь річки Рогостинка, що протікає в парку «Сирецький гай», та земель, відомих ще з XV століття;
  • Рогозів яр — природне урочище на території парку «Сирецький гай»;
  • Замковище — місцевість, де у XVII столітті була заміська резиденція католицьких пріорів.

Опитування триватиме до 27 лютого 2026 року. Кияни можуть висловити свою думку лише через додаток.

