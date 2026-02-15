У «Київ Цифровому» запустили опитування щодо нової назви станції метро «Мостицька»

Кияни можуть обрати назву станції через додаток «Київ Цифровий».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Опитування щодо перейменування станції столичного метро з тимчасовою назвою «Мостицька» відбувається у мобільному застосунку «Київ Цифровий». Станцію будують у Подільському районі, вона буде наступною після «Сирця» на зеленій гілці. Поточна назва є умовною та не відображає фактичне розташування станції.

Киянам пропонують обрати одну з трьох історично обґрунтованих назв:

Рогостинська — на честь річки Рогостинка, що протікає в парку «Сирецький гай», та земель, відомих ще з XV століття;

Рогозів яр — природне урочище на території парку «Сирецький гай»;

Замковище — місцевість, де у XVII столітті була заміська резиденція католицьких пріорів.

Опитування триватиме до 27 лютого 2026 року. Кияни можуть висловити свою думку лише через додаток.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.