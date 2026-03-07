  1. В Україні

ВОС-999 у «Резерв+»: хто і навіщо отримує цю позначку

17:29, 7 березня 2026
В електронних військово-облікових документах з’явилася позначка ВОС-999 для тих, хто не проходив військову службу або навчальні збори.
У застосунку «Резерв+» в електронних військово-облікових документах багатьох користувачів з’явилася відмітка ВОС-999. Це військово-облікова спеціальність, яка присвоюється особам, що не проходили військову службу або навчальні збори.

Як повідомили в Київському обласному ТЦК та СП, така норма визначена Наказом Міністерства оборони №317 на підставі ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Для чого потрібна ВОС-999

Позначка дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період необхідно пройти курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Міністерство оборони наголосило, що наявність ВОС-999 не є підставою для штрафів чи інших обмежень. Відомості потрібні виключно для статистики та планування підготовки військовозобов’язаних.

Що робити військовозобов’язаним

Якщо користувач отримав ВОС-999 і раніше проходив військову підготовку або мав іншу військово-облікову спеціальність, ці дані потрібно оновити. Зробити це можна через звернення до ТЦК та СП або безпосередньо в застосунку «Резерв+».

Таким чином, для більшості військовозобов’язаних відмітка ВОС-999 не вимагає жодних додаткових дій і носить виключно інформаційний характер.

