ВОС-999 в «Резерв+»: кто и зачем получает эту отметку

В электронных военно-учетных документах появилась отметка ВОС-999 для тех, кто не проходил военную службу или учебные сборы.

В приложении «Резерв+» в электронных военно-учетных документах многих пользователей появилась отметка ВОС-999. Это военно-учетная специальность, которая присваивается лицам, не проходившим военную службу или учебные сборы.

Как сообщили в Киевском областном ТЦК и СП, такая норма определена Приказом Министерства обороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Для чего нужна ВОС-999

Отметка позволяет государству оценить количество военнообязанных, которым в случае призыва на военную службу во время мобилизации на особый период необходимо пройти курс базовой общевойсковой подготовки (БЗВП).

Министерство обороны подчеркнуло, что наличие ВОС-999 не является основанием для штрафов или других ограничений. Сведения нужны исключительно для статистики и планирования подготовки военнообязанных.

Что делать военнообязанным

Если пользователь получил ВОС-999 и ранее проходил военную подготовку или имел другую военно-учетную специальность, эти данные нужно обновить. Сделать это можно через обращение в ТЦК и СП или непосредственно в приложении «Резерв+».

Таким образом, для большинства военнообязанных отметка ВОС-999 не требует никаких дополнительных действий и носит исключительно информационный характер.

