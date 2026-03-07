Во Львовской области военный за $11 тысяч организовал побег курсанта для выезда за границу — его задержали

К схеме он привлек знакомого: вместе они координировали побег курсанта из части и готовили его выезд за границу.

Во Львовской области правоохранители задержали двух человек, которые организовали побег военнослужащего для выезда за границу. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 44-летний военнослужащий организовал схему, направленную на создание условий для дальнейшего незаконного переправления через государственную границу другого военного, что предусматривало его самовольное оставление части.

К реализации плана он привлек знакомого. Вместе они предложили курсанту помощь в побеге из воинской части с последующим незаконным пересечением государственной границы.

Сообщники обеспечили военнослужащего средствами связи, координировали его действия и организовали транспортировку в безопасное место в Яворовском районе Львовской области, откуда в дальнейшем неизвестным способом планировали переправить его в страны Европы. Свои «услуги» они оценили в 11 тысяч долларов.

Во время получения оговоренного «вознаграждения» военнослужащего и его сообщника разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона мужчинам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В настоящее время устанавливается полный круг причастных лиц и возможная причастность подозреваемых к аналогичным правонарушениям.

