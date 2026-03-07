Свекровь осталась без субсидии из-за бывшей невестки, которая живет в Нидерландах — спор решал суд

Несмотря на то что женщина давно живет за границей, ее регистрация в доме создавала проблемы для владелицы жилья.

В Чернигове суд рассмотрел дело о утрате права пользования жильем лицом, которое уже несколько лет не проживает в доме, но остается там зарегистрированным. Речь идет о бывшей невестке владелицы дома, которая после начала полномасштабной войны выехала за границу.

Из-за ее регистрации по этому адресу совладелица дома не могла оформить жилищную субсидию. Поэтому женщина обратилась в суд с требованием признать бывшую родственницу такой, что утратила право пользования жильем.

Новозаводский районный суд города Чернигова согласился с аргументами истицы и удовлетворил иск.

Обстоятельства дела №751/6792/25

В суд обратилась женщина с иском к своей бывшей невестке о признании ее такой, что утратила право пользования жилым домом.

Истица вместе с мужем и сыном являются совладельцами дома в Чернигове — каждый владеет одной третью недвижимости. В то же время в этом доме оставалась зарегистрированной бывшая жена их сына.

Как установил суд, брак между ответчицей и сыном истицы был расторгнут решением того же суда в 2023 году. После начала полномасштабного вторжения России женщина выехала за границу. По данным акта обследования условий проживания, с 2022 года она фактически проживает в Нидерландах.

Суд также установил, что ответчица не проживает в спорном доме уже несколько лет, ее личные вещи в жилье отсутствуют, коммунальные платежи она не оплачивает, препятствий в пользовании жильем со стороны владельцев не было.

В то же время ее регистрация по этому адресу создавала для совладельцев юридические и практические трудности. В частности, истица указала, что из-за этого не может оформить жилищную субсидию.

Истица просила суд признать ответчицу такой, что утратила право пользования жильем, что позволило бы снять ее с регистрации.

Муж истицы и ее сын, которые являются совладельцами дома, подали письменные объяснения и поддержали иск.

Ответчицу уведомляли о рассмотрении дела в установленном законом порядке, в частности через объявление на официальном веб-портале судебной власти, однако она участия в процессе не принимала.

Дело рассмотрели в упрощенном исковом производстве без вызова сторон, а решение приняли заочно.

Правовая позиция суда

Суд отметил, что владелец жилья имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом (статьи 316, 317, 319 Гражданского кодекса Украины).

В то же время владелец может требовать устранения препятствий в осуществлении своего права (статья 391 ГК Украины).

Согласно части второй статьи 405 ГК Украины, член семьи владельца жилья утрачивает право пользования им, если отсутствует без уважительных причин более одного года, если иное не предусмотрено договоренностью.

Суд установил, что ответчица фактически не проживает в доме с 2022 года, проживает за пределами Украины, не имеет намерения пользоваться жильем и не участвует в содержании дома.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что ее дальнейшая регистрация ограничивает права совладельцев и создает препятствия в пользовании имуществом.

Суд также обратил внимание, что решение об утрате права пользования жильем является достаточным основанием для снятия лица с регистрации места проживания.

Решение суда

Суд удовлетворил иск полностью.

Решением суда ответчица признана такой, что утратила право пользования жилым помещением в доме в Чернигове, с нее взыскан в пользу государства судебный сбор — 1331,20 грн.

После вступления решения в законную силу это станет основанием для снятия лица с регистрации места проживания.

