ВАКС взял под стражу судью Ренийского райсуда Одесской области, подозреваемого в получении взятки

14:19, 7 марта 2026
ВАКС определил залог в размере 2 млн гривен.
ВАКС взял под стражу судью Ренийского райсуда Одесской области, подозреваемого в получении взятки
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 7 марта избрал меру пресечения для судьи одного из районных судов Одесской области в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщили в ВАКС.

В качестве альтернативы суд определил залог в размере 2 млн гривен. В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Судье сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судья Ренийского райсуда Одесской области был задержан по подозрению в получении взятки. По информации следствия, 29 января в Ренийский районный суд поступили материалы о привлечении водителя к административной ответственности и решении вопроса об изъятых у него табачных изделиях без марок акцизного налога.

Во время общения с заявителем судья предложил за неправомерную выгоду принять решение о возврате изъятого имущества. Он намекал на передачу средств в евро, отмечая, что заявитель должен «заинтересовать» его, чтобы избежать конфискации.

При получении 800 евро и 300 долларов США судья был задержан.

