ВАКС узяв під варту суддю Ренійського райсуду Одеської області, підозрюваного в отриманні хабаря

ВАКС визначив заставу у розмірі 2 млн гривень.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 березня обрав запобіжний захід для судді одного з районних судів Одеської області у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це розповіли у ВАКС.

Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 2 млн гривень. У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Судді повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», суддю Ренійського райсуду Одеської області затримали за підозрою в отриманні хабаря. За інформацією слідства, 29 січня до Ренійського районного суду надійшли матеріали щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності та вирішення питання про вилучені у нього тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Під час спілкування із заявником суддя запропонував за неправомірну вигоду ухвалити рішення про повернення вилученого майна. Він натякав на передачу коштів у євро, зазначаючи, що заявник має “зацікавити” його, аби уникнути конфіскації.

Під час одержання 800 євро та 300 доларів США суддю затримали.

