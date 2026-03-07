Свекруха залишилася без субсидії через колишню невістку, яка живе в Нідерландах — спір вирішував суд

Попри те що жінка давно живе за кордоном, її реєстрація у будинку створювала проблеми для власниці житла.

У Чернігові суд розглянув справу про втрату права користування житлом особою, яка вже кілька років не проживає в будинку, але залишається там зареєстрованою. Йдеться про колишню невістку власниці будинку, яка після початку повномасштабної війни виїхала за кордон.

Через її реєстрацію за цією адресою співвласниця будинку не могла оформити житлову субсидію. Тому жінка звернулася до суду з вимогою визнати колишню родичку такою, що втратила право користування житлом.

Новозаводський районний суд міста Чернігова погодився з аргументами позивачки і задовольнив позов.

Обставини справи №751/6792/25

До суду звернулася жінка з позовом до своєї колишньої невістки про визнання її такою, що втратила право користування житловим будинком.

Позивачка разом із чоловіком та сином є співвласниками будинку в Чернігові — кожен володіє по одній третині нерухомості. Водночас у цьому будинку залишалася зареєстрованою колишня дружина їхнього сина.

Як встановив суд, шлюб між відповідачкою та сином позивачки було розірвано рішенням того ж суду у 2023 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка виїхала за кордон. За даними акта обстеження умов проживання, з 2022 року вона фактично проживає у Нідерландах.

Суд також встановив, що відповідачка не проживає у спірному будинку вже кілька років, її особисті речі у житлі відсутні, комунальні платежі вона не сплачує, перешкод у користуванні житлом з боку власників не було.

Водночас її реєстрація за цією адресою створювала для співвласників юридичні та практичні труднощі. Зокрема, позивачка зазначила, що через це не може оформити житлову субсидію.

Позивачка просила суд визнати відповідачку такою, що втратила право користування житлом, що дозволило б зняти її з реєстрації.

Чоловік позивачки та її син, які є співвласниками будинку, подали письмові пояснення і підтримали позов.

Відповідачку повідомляли про розгляд справи у встановленому законом порядку, зокрема через оголошення на офіційному вебпорталі судової влади, однак вона участі у процесі не брала.

Справу розглянули у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін, а рішення ухвалили заочно.

Правова позиція суду

Суд зазначив, що власник житла має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном (статті 316, 317, 319 Цивільного кодексу України).

Водночас власник може вимагати усунення перешкод у здійсненні свого права (стаття 391 ЦК України).

Згідно з частиною другою статті 405 ЦК України, член сім’ї власника житла втрачає право користування ним, якщо відсутній без поважних причин понад один рік, якщо інше не передбачено домовленістю.

Суд встановив, що відповідачка фактично не проживає у будинку з 2022 року, проживає за межами України, не має наміру користуватися житлом та не бере участі в утриманні будинку.

За таких обставин суд дійшов висновку, що її подальша реєстрація обмежує права співвласників і створює перешкоди у користуванні майном.

Суд також звернув увагу, що рішення про втрату права користування житлом є достатньою підставою для зняття особи з реєстрації місця проживання.

Рішення суду

Суд задовольнив позов повністю.

Рішенням суду відповідачку визнано такою, що втратила право користування житловим приміщенням у будинку в Чернігові, з неї стягнуто на користь держави судовий збір — 1331,20 грн.

Після набрання рішенням законної сили це стане підставою для зняття особи з реєстрації місця проживання.

