Запорізький окружний адміністративний суд привітав працівниць із Жіночим днем, фото

11:00, 7 березня 2026
У Запорізькому окружному адміністративному суді чоловіки колективу привітали жінок теплими словами та святковим виступом.
Фото: Запорізький окружний адміністративний суд
З Жіночим святом привітали працівниць у Запорізькому окружному адміністративному суді.

Чоловіки установи підготували щирі привітання для прекрасної половини колективу, висловивши вдячність за їхню працю, професіоналізм і щоденну підтримку. Про це повідомили у Запорізькому окружному адмінсуді.

Зі словами привітання до працівниць суду звернувся голова суду Олег Прудивус. Він підкреслив, що це свято традиційно асоціюється з приходом весни, пробудженням природи, щирими усмішками та світлом жіночих очей.

За його словами, саме жінки наповнюють життя близьких людей любов’ю та турботою, дарують тепло, гармонію і відчуття щастя, попри численні щоденні клопоти.

Вітаючи колег, голова суду побажав жінкам міцного здоров’я, родинного тепла, добробуту, підтримки рідних і здійснення найзаповітніших мрій.

Приємним сюрпризом для чарівних працівниць суду став святковий концерт, який підготували чоловіки колективу. Яскравий виступ подарував присутнім щирі емоції, гарний настрій та створив особливу атмосферу свята для всіх учасників заходу.

