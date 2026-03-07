  1. В Україні

Пенсіонерам дали час до 1 квітня: що потрібно підтвердити

08:48, 7 березня 2026
Пенсіонерам за кордоном та на ТОТ нагадали про важливу умову отримання виплат.
Українцям, які проживають за кордоном, перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, слід звернути увагу на важливу умову подальшого отримання пенсії чи щомісячного довічного грошового утримання. Наразі виплати продовжуються, однак це рішення має тимчасовий характер і діятиме лише до 1 квітня 2026 року. Про це нагадали у Пенсійному фонді. 

Відповідна норма запроваджена змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2026 року №126. Вона стосується пенсіонерів, які у 2025 році вже пройшли процедуру ідентифікації, але не повідомили Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсійних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ

Щоб і надалі отримувати пенсію, таким громадянам необхідно до 1 квітня 2026 року повідомити Пенсійний фонд України про відсутність виплат з боку рф.

Зробити це можна кількома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. У розділі «Дистанційне інформування» потрібно поставити позначку біля пункту «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення РФ».

Під час відеозв’язку — відповісти на відповідне запитання фахівця Пенсійного фонду під час проходження відеоідентифікації. Інформація про отримання або неотримання виплат від РФ буде зафіксована в рішенні за результатами перевірки.

Особисто у сервісному центрі ПФУ — подати заяву про призначення, перерахунок, поновлення чи продовження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та зазначити відповідну позначку.

Якщо пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд про відсутність виплат з боку рф до визначеного терміну, подальша виплата пенсії може бути припинена.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

