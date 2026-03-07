  1. В Україні

Електронний документообіг з податковою: які підстави для припинення

09:06, 7 березня 2026
Електронний документообіг з податковою починається після надсилання першого електронного документа та припиняється автоматично у разі змін у статусі платника або його керівника.
Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що електронний документообіг здійснюється відповідно до законів України про електронні документи, електронну ідентифікацію та Податкового кодексу.

Платник стає учасником електронного документообігу після надсилання першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі. Керівник підприємства визначає перелік уповноважених осіб, які мають право підписувати, надсилати та отримувати документи від імені компанії через Електронний кабінет.

Коли електронний документообіг припиняється

Система автоматично завершує електронний документообіг у таких випадках:

- отримання інформації від кваліфікованих надавачів про закінчення або скасування сертифікату електронного підпису керівника;

- зміна керівника підприємства відповідно до ЄДР;

- припинення юридичної особи;

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;

- смерть керівника, що підтверджено закриттям реєстраційного номера облікової картки платника.

Таким чином, електронний документообіг забезпечує швидкий, безпечний та прозорий контакт між бізнесом і податковою, а система автоматично реагує на зміни в юридичному статусі платника.

податкова

