У «Дії» вже в березні з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК

Критично важливі підприємства зможуть тимчасово бронювати таких працівників на 45 днів.

У застосунку «Дія» навесні з’явиться нова послуга для бронювання військовозобов’язаних працівників, навіть якщо вони мають невирішені питання з територіальними центрами комплектування. Про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

За її словами, підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, які мають критичне значення для забезпечення ЗСУ, зможуть тимчасово бронювати своїх фахівців на 45 днів навіть за наявності неврегульованих питань військового обліку.

Йдеться, зокрема, про працівників із відсутніми або некоректними обліковими даними, а також тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.

Такі працівники отримуватимуть бронювання з першого дня працевлаштування, однак не пізніше дати завершення статусу критично важливого підприємства.

Запуск нового функціоналу в «Дії» планують до кінця березня 2026 року.

Також у сервісі змінять процедуру продовження бронювання працівників.

Як зазначила Валерія Коваль у колонці РБК-Україна, якщо підприємство має підтверджений профільним міністерством статус критично важливого, оновлена система дозволить уникнути автоматичного анулювання бронювання.

Керівники або уповноважені представники компаній зможуть подати заявку на продовження відстрочки для групи працівників у кілька кліків через портал «Дія».

Послуга буде доступна за умови, що підприємство внесене до переліку критично важливих на порталі «Дія», а його співробітники вже мають чинний статус заброньованих.

