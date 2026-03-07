В «Дии» уже в марте появится бронирование работников, которые находятся в розыске ТЦК

Критически важные предприятия смогут временно бронировать таких работников на 45 дней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дия» весной появится новая услуга для бронирования военнообязанных работников, даже если у них есть нерешенные вопросы с территориальными центрами комплектования. Об этом заявила заместительница министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

По ее словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, которые имеют критическое значение для обеспечения ВСУ, смогут временно бронировать своих специалистов на 45 дней даже при наличии неурегулированных вопросов воинского учета.

Речь идет, в частности, о работниках с отсутствующими или некорректными учетными данными, а также о тех, кто находится в розыске ТЦК.

Такие работники будут получать бронирование с первого дня трудоустройства, однако не позднее даты завершения статуса критически важного предприятия.

Запуск нового функционала в «Дии» планируют до конца марта 2026 года.

Также в сервисе изменят процедуру продления бронирования работников.

Как отметила Валерия Коваль в колонке РБК-Украина, если предприятие имеет подтвержденный профильным министерством статус критически важного, обновленная система позволит избежать автоматического аннулирования бронирования.

Руководители или уполномоченные представители компаний смогут подать заявку на продление отсрочки для группы работников в несколько кликов через портал «Дия».

Услуга будет доступна при условии, что предприятие внесено в перечень критически важных на портале «Дия», а его сотрудники уже имеют действующий статус забронированных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.