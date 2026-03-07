В Полтавской области разоблачили главу медицинской экспертной команды, которая помогала избежать мобилизации

По данным СБУ, медики оформляли военнообязанным фиктивную инвалидность на основании вымышленных диагнозов.

В Полтавской области правоохранители разоблачили главу неврологической экспертной команды (бывшей МСЭК), которая помогала военнообязанным избежать мобилизации. Об этом сообщает Управление СБУ в Полтавской области.

Речь идет о преступной схеме, которую правоохранители разоблачили в декабре прошлого года.

По материалам дела, противоправную деятельность организовали бывший правоохранитель и группа врачей-неврологов, среди которых — заведующая неврологическим отделением одной из больниц Полтавской области, которая одновременно возглавляла экспертную медицинскую команду.

Злоумышленники на основании сфабрикованных историй болезни и вымышленных диагнозов оформляли инвалидность военнообязанным. Это позволяло «клиентам» незаконно получать основания для уклонения от мобилизации.

В настоящее время заведующей неврологическим отделением сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Ранее, в декабре 2025 года, другому фигуранту этого дела было сообщено о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в организации подделки и сбыта поддельных документов (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

