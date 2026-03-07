  1. В Украине

Житель Тернопольщины выдавал себя за пропавшего военного и выманил у его сестры более миллиона гривен

07:54, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ранее судимый мужчина узнал от знакомой о женщине, брат которой служит в ВСУ и считается пропавшим без вести, после чего, воспользовавшись ее эмоциональным состоянием, в течение мая - июля 2025 писал ей в мессенджерах, выдавая себя за военного.
Житель Тернопольщины выдавал себя за пропавшего военного и выманил у его сестры более миллиона гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении жителя города Чортков Тернопольской области, которого подозревают в мошенничестве на сумму более 1 миллиона гривен. По версии следствия, мужчина обманул сестру военнослужащего, считающегося пропавшим без вести. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса. Об этом сообщили в прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Следователи установили, что ранее судимый подозреваемый узнал от знакомой о женщине, брат которой служит в Вооруженных силах Украины и пропал без вести. Воспользовавшись ее эмоциональным состоянием, в течение мая - июля 2025 он начал писать ей в мессенджерах, выдавая себя за пропавшего военного.

В сообщениях мужчина просил помощи, а подозреваемый обещал ее организовать. Речь шла якобы об изготовлении документов для увольнения со службы из-за необходимости ухода за родственником, перевода в другое подразделение, приобретение снаряжения и медикаментов, а также оформление страховых выплат при ранении или гибели.

За каждую такую ​​услугу он требовал деньги. Потерпевшая, находясь в стрессовом состоянии, передавала средства наличными и переводила их на банковские счета, которые указывал мошенник. В общей сложности женщина потеряла более миллиона гривен.

Впоследствии, не получив никакой обещанной помощи, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и спустя примерно три месяца обратилась к правоохранителям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

прокуратура мошенник

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]