Житель Тернопольщины выдавал себя за пропавшего военного и выманил у его сестры более миллиона гривен

Прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении жителя города Чортков Тернопольской области, которого подозревают в мошенничестве на сумму более 1 миллиона гривен. По версии следствия, мужчина обманул сестру военнослужащего, считающегося пропавшим без вести. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса. Об этом сообщили в прокуратуре.

Следователи установили, что ранее судимый подозреваемый узнал от знакомой о женщине, брат которой служит в Вооруженных силах Украины и пропал без вести. Воспользовавшись ее эмоциональным состоянием, в течение мая - июля 2025 он начал писать ей в мессенджерах, выдавая себя за пропавшего военного.

В сообщениях мужчина просил помощи, а подозреваемый обещал ее организовать. Речь шла якобы об изготовлении документов для увольнения со службы из-за необходимости ухода за родственником, перевода в другое подразделение, приобретение снаряжения и медикаментов, а также оформление страховых выплат при ранении или гибели.

За каждую такую ​​услугу он требовал деньги. Потерпевшая, находясь в стрессовом состоянии, передавала средства наличными и переводила их на банковские счета, которые указывал мошенник. В общей сложности женщина потеряла более миллиона гривен.

Впоследствии, не получив никакой обещанной помощи, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и спустя примерно три месяца обратилась к правоохранителям.

