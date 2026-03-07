  1. В Украине

Каким должно быть освещение и где устанавливать Wi-Fi: новые санитарные правила для детских садов

07:18, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Санитарные правила уточняют требования к территории, помещениям, освещению и использованию техники в детских садах.
Каким должно быть освещение и где устанавливать Wi-Fi: новые санитарные правила для детских садов
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине действует обновленный Санитарный регламент для учреждений дошкольного образования. Документ определяет требования к безопасности, гигиене и организации образовательной среды в детских садах, в том числе тех, которые работают как частные учреждения или созданы физическими лицами-предпринимателями. Об этом напоминает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Требования к территории детских садов

Территория учреждения должна быть обустроена так, чтобы ею могли пользоваться также маломобильные люди. Ее необходимо регулярно убирать: убирать листья и снег, косить траву, обрезать ветви деревьев.

На территории не должно быть бездомных животных. Игровые и спортивные площадки должны быть исправными, безопасными и соответствовать возрасту детей.

Песочницы проверяют перед использованием, а песок должен быть радиационно безопасным. Запрещено высаживать колючие или ядовитые растения и использовать пестициды.

Освещение и техника

Основные помещения детского сада должны иметь естественное освещение. Солнечный свет должен попадать в комнаты не менее трех часов в день.

Для искусственного освещения используют лампы белого или тепло-белого спектра. Свет должен быть равномерным, без мерцания и шума.

Экраны и интерактивные доски устанавливают на высоте 1–1,3 метра, а расстояние от глаз детей до экрана должно быть в 2–2,5 раза больше его ширины.

В детских садах разрешен как проводной, так и беспроводной интернет. При этом Wi-Fi роутеры устанавливают в помещениях, где дети не находятся постоянно, на высоте от 2 метров и с возможностью отключения.

При этом в помещениях запрещено использовать бактерицидные лампы, при работе которых образуется озон.

Питьевая вода

Вся вода, которую используют для питья в детских садах, в том числе бутилированная или из кулеров, должна соответствовать государственным санитарным нормам.

При необходимости могут устанавливаться системы очистки воды, однако ее качество обязательно проверяют в лаборатории не менее двух раз в год.

В учреждении должны быть холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и запас воды на случай перебоев. Питьевой режим организуют с использованием индивидуальной посуды, а бутыли с водой меняют не реже одного раза в две недели.

Качество воздуха и отопление

В помещениях детских садов контролируют качество воздуха. Ежегодно проверяют содержание пыли, аммиака, фенола и формальдегида. Такие проверки также проводят после ремонтов или установки новой мебели.

Отопление должно быть безопасным: инфракрасные обогреватели использовать нельзя, а нагревательные приборы должны быть ограждены или оборудованы терморегуляторами.

Кроме того, эксплуатация здания допускается только при безопасном уровне радона.

Контроль безопасности

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: соблюдение санитарных требований помогает сделать детские сады безопасными и комфортными для детей.

Учредители и руководители учреждений должны регулярно проводить лабораторный контроль качества воды, воздуха, освещения и состояния оборудования, чтобы предотвратить любые риски для здоровья детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Госпотребслужба Госпродпотребслужба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]