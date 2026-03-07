Каким должно быть освещение и где устанавливать Wi-Fi: новые санитарные правила для детских садов

Санитарные правила уточняют требования к территории, помещениям, освещению и использованию техники в детских садах.

В Украине действует обновленный Санитарный регламент для учреждений дошкольного образования. Документ определяет требования к безопасности, гигиене и организации образовательной среды в детских садах, в том числе тех, которые работают как частные учреждения или созданы физическими лицами-предпринимателями. Об этом напоминает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Требования к территории детских садов

Территория учреждения должна быть обустроена так, чтобы ею могли пользоваться также маломобильные люди. Ее необходимо регулярно убирать: убирать листья и снег, косить траву, обрезать ветви деревьев.

На территории не должно быть бездомных животных. Игровые и спортивные площадки должны быть исправными, безопасными и соответствовать возрасту детей.

Песочницы проверяют перед использованием, а песок должен быть радиационно безопасным. Запрещено высаживать колючие или ядовитые растения и использовать пестициды.

Освещение и техника

Основные помещения детского сада должны иметь естественное освещение. Солнечный свет должен попадать в комнаты не менее трех часов в день.

Для искусственного освещения используют лампы белого или тепло-белого спектра. Свет должен быть равномерным, без мерцания и шума.

Экраны и интерактивные доски устанавливают на высоте 1–1,3 метра, а расстояние от глаз детей до экрана должно быть в 2–2,5 раза больше его ширины.

В детских садах разрешен как проводной, так и беспроводной интернет. При этом Wi-Fi роутеры устанавливают в помещениях, где дети не находятся постоянно, на высоте от 2 метров и с возможностью отключения.

При этом в помещениях запрещено использовать бактерицидные лампы, при работе которых образуется озон.

Питьевая вода

Вся вода, которую используют для питья в детских садах, в том числе бутилированная или из кулеров, должна соответствовать государственным санитарным нормам.

При необходимости могут устанавливаться системы очистки воды, однако ее качество обязательно проверяют в лаборатории не менее двух раз в год.

В учреждении должны быть холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и запас воды на случай перебоев. Питьевой режим организуют с использованием индивидуальной посуды, а бутыли с водой меняют не реже одного раза в две недели.

Качество воздуха и отопление

В помещениях детских садов контролируют качество воздуха. Ежегодно проверяют содержание пыли, аммиака, фенола и формальдегида. Такие проверки также проводят после ремонтов или установки новой мебели.

Отопление должно быть безопасным: инфракрасные обогреватели использовать нельзя, а нагревательные приборы должны быть ограждены или оборудованы терморегуляторами.

Кроме того, эксплуатация здания допускается только при безопасном уровне радона.

Контроль безопасности

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: соблюдение санитарных требований помогает сделать детские сады безопасными и комфортными для детей.

Учредители и руководители учреждений должны регулярно проводить лабораторный контроль качества воды, воздуха, освещения и состояния оборудования, чтобы предотвратить любые риски для здоровья детей.

